Кобзон: после кончины Веры Глаголевой российское искусство стало беднее

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После ухода из жизни народной артистки Веры Глаголевой российское искусство стало намного беднее, так как она была замечательной актрисой и прекрасной женщиной, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон.

Народная артистка России, кинорежиссер, сценарист и продюсер Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни, сообщила РИА Новости подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.

"Наше искусство стало намного беднее, потому что ушла замечательная актриса, прекрасная женщина, которая родила троих красивых детей, девушек… На свадьбе старшей дочери мы побывали, казалось бы, совсем недавно, ничто не предвещало ни горя, ни беды", — сказал Кобзон РИА Новости.

"Мне очень жаль, что на сегодняшний день еще одной замечательной актрисы у нас нет, мы стали еще беднее", — добавил он.