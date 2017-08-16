В Александровском саду сыграют легендарные российские военные оркестры

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Легендарные военные оркестры России 19 августа сыграют в Александровском саду в рамках закрытия летнего сезона музыкального проекта "Военные оркестры в парках города", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Девятнадцатого августа исполнением произведений патриотической направленности в Александровском саду состоится закрытие летнего сезона музыкального проекта "Военные оркестры в парках города". В финальном концерте сезона примут участие Центральный военный оркестр МО России, Военный образцовый оркестр Почетного караула и военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Выступление коллективов состоится на трех площадках вблизи Александровского сада, затем военные музыканты объединятся у исторического грота, где завершится второй летний цикл "Военные оркестры в парках", — говорится в сообщении.

Отмечается, что концерт ведущих военных оркестров России станет музыкальным приветствием X Международному фестивалю "Спасская башня".

Цикл концертов военно-музыкальных коллективов, возрождающих давнюю российскую традицию выступления духовых оркестров в парках и скверах, стартовал в Москве 20 мая. Отмечается, что 15 концертов за три месяца проведены в парках имени Горького, Музеон, "Сокольники", Измайловском, Перовском и Воронцовском парках, в Саду "Эрмитаж", Саду имени Баумана, Парке Победы на Поклонной горе и других столичных площадках.