Скончалась актриса Вера Глаголева

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни, сообщила РИА Новости подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.

"Да, она умерла", — сказала Гузеева. Агентство пока не располагает информацией о причинах смерти актрисы.

"Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере", — написала старшая дочь актрисы Анна Нахапетова в своем аккаунте в инстаграме.

Глаголева родилась в 1956 году в Москве, а первый раз в кино снялась после окончания школы в картине режиссера Родиона Нахапетова "На край света". Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне.

Вскоре Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась еще в нескольких картинах мужа: "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом", "Зонтик для новобрачных".

Также актриса снималась и у других режиссеров. За главную роль в фильме "Выйти замуж за капитана" (1985) Виталия Мельникова Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран".

Продолжала Глаголева активно сниматься и в дальнейшем, была занята в театральных проектах.

В 1990 году Глаголева дебютировала как режиссер фильмом "Сломанный свет", где сыграла главную роль. Затем она сняла картины "Заказ", "Чертово колесо". Четвертая режиссерская работа Глаголевой — драма "Одна война" еще до выхода в прокат завоевала более десятка кинопремий.

Последней картиной Глаголевой стал фильм "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева, снятый в 2014 году.

В 2011 году Глаголевой присвоили звание народной артистки России.