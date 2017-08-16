Мартин рассказал, что работа над "Песнью льда и пламени" спасает от шумихи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Уход в работу над миром Вестероса, в котором происходит действие фэнтези-саги "Песнь льда и пламени" и снятого по ней сериала "Игра престолов", помогает спасаться от шумихи вокруг этих произведений, заявил журналистам автор эпопеи Джордж Мартин.

Первый роман цикла — "Игра престолов" — был опубликован в 1996 году. За ним последовали "Битва королей" (1998), "Буря мечей" (2000), "Пир стервятников" (2005) и "Танец с драконами" (2011). Автор запланировал семь книг цикла, выход шестой книги "Ветра зимы" неоднократно переносился, предполагается, что она будет опубликована в 2018 году.

"С популярностью жить стало сложнее, теперь со мной работают пять ассистентов, но работы еще много. Главным способом бороться с шумихой стала работа – сочинять и писать. Когда я ухожу в мир Вестероса, когда начинаю обдумывать судьбу своих героев – это лучший способ бороться с шумихой и давлением из-за популярности", — сказал писатель.

Он добавил, что когда был подростком, хотел читать непредсказуемые книги.

"Я хотел бы читать книги, которые бы пугали и завораживали. Когда герой попадает в опасность, читатель должен бояться за него. Поэтому и умер (Эддард) Старк в начале романа, хотя его смерть была запланирована, чтобы дети Старка вышли на первый план", — сказал Мартин.

Эддард Старк – персонаж первого романа цикла Мартина и первого сезона сериала "Игра престолов". По сюжету он был обезглавлен за государственную измену. Героями цикла являются его дети – Робб, Бран, Арья, Санса и Джон.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.