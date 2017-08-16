Джордж Мартин до сих пор не знает, откуда пришло начало "Игры престолов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Автор саги "Песнь льда и пламени", по которой снят популярный сериал "Игра престолов", Джордж Мартин признался журналистам, что не до сих пор не может точно назвать источник начала своей эпопеи.

Первый роман цикла – "Игра престолов" – был опубликован в 1996 году, спустя пять лет после начала работы над текстом.

"Определенные семена будущего творения были посеяны задолго до этого. Большим источником вдохновения была история войны Алой и Белой Розы, книга "Спаси дракона", но сцена о щенках лютоволка в снегу, с которой началась книга, я не знаю, откуда пришла", — сказал писатель.

Он рассказал, что в 1991 году, когда он работал над романом "Авалон", ему явилась сцена, которая затем стала первой главой будущей книги, открывшей цикл "Песнь льда и пламени": после казни дезертира Хранитель севера Эддард Старк и его дети находят шестерых щенков лютоволка в снегу.

"Я не понимал, как ее сделать, и долго держал в уме. За три дня сделал первую главу, потом понял, что будет во второй главе саги… Я не знаю, откуда приходят сюжеты, они просто приходят и все", — добавил Мартин.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.