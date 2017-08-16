В Ингушетии пройдет фестиваль сенокоса

МАГАС, 16 авг — РИА Новости. Адам Буражев. Власти республики намерены провести состязания по косьбе среди команд населенных пунктов Ингушетии, фестиваль призван популяризировать сельское хозяйство и событийный туризм, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Организаторами акции выступили Минсельхоз и Комтуризма республики, а также мэрия Магаса. Целью проведения мероприятия являются популяризация сельского хозяйства и событийного туризма. В фестивале примут участие девять сборных команд от городов и районов субъекта", — сказал собеседник агентства.

По его словам, команды будут состоять из пяти человек, чтобы стать победителем в общем зачете каждому из них необходимо прокосить полосу шириной два метра и длиной 20 метров. Помимо скорости члены судейской команды будут оценивать и качество косьбы. Победители и призеры будут награждены ценными призами и дипломами. Для гостей праздника будут проведены мастер-классы по сенокосной культуре и плетение из бересты, состоится выставка мастеров, занимающихся восстановлением традиционных ремесел, изготовлением сувениров.

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