Джордж Мартин рассказал, зачем убивает главных героев своих книг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Американский писатель, автор саги "Песнь льда и пламени", по которой снят популярный сериал "Игра престолов", Джордж Мартин рассказал, что убивает главных героев своих книг для того, чтобы постоянно держать читателей в напряжении и страхе.
Один из главных персонажей "Песни льда и пламени" Эддард Старк был убит в конце первого романа цикла.
Мартин объяснил, что еще подростком он читал книги, которые, на его взгляд, были слишком предсказуемыми. "Ты начинаешь читать первую главу и уже знаешь, что будет дальше. Вот герой, вот злодей. Герой окажется в беде на какое-то время, но в итоге победит. Нет реальной опасности для героя. Я не люблю читать такие книги. Я люблю книги, которые удивляют меня, шокируют, ведут меня в неожиданном направлении, взывают к моим эмоциям, возбуждают меня, держат в напряжении", — пояснил писатель.
Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.