Скончалась старейшая актриса МХТ имени Чехова Кира Головко

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Советская и российская актриса театра и кино Кира Головко, которая прослужила в МХТ имени Чехова около 80 лет, скончалась на сотом году жизни; ее похоронят на Новодевичьем кладбище 18 августа, сообщили РИА Новости в театре.

"Послезавтра состоится прощание с актрисой в Портретном фойе Художественного театра. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище, она будет похоронена рядом с мужем", — добавили в театре.

Народная артистка РСФСР Кира Головко поступила на работу во вспомогательный состав труппы Московского художественного театра в 1938 году. Она была задействована в спектаклях "Синяя птица", "На дне", "Лес" и многих других, играла в кино, а также преподавала в Школе-студии МХАТ. Воспитала таких артистов, как Марина Голуб, Игорь Золотовицкий, Владимир Машков.