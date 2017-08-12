В Петербурге скончался актер Виктор Смирнов

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российский актер, народный артист России Виктор Смирнов скончался в возрасте 72 лет в ночь на субботу в Петербурге, говорится в сообщении Александринского театра, в труппу которого он был принял в 1983 году.

"В ночь на 12 августа, на 73-м году жизни скончался народный артист России Виктор Фёдорович Смирнов", — говорится в сообщении. Как отмечается, о дате церемонии прощания театр сообщит дополнительно.

В последние годы Смирнов боролся с серьезной болезнью, но его творческая жизнь до последнего дня была полнокровна, отметили в театре. "Артист оставался верен служению Александринскому театру и был незаменим во многих ведущих спектаклях, его новые роли становились событиями театральной жизни всей российской сцены", — отмечается в сообщении.

Первой работой на Александринской сцене после включения его в труппу стала роль Пугачева в спектакле "Капитанская дочка". Эта роль выдвинула Смирнова в число ведущих мастеров театра. "Титанические характеры, сложные человеческие судьбы, широкий диапазон страстей и фантасмагория образов – все это было подвластно такому неординарному и мощному артисту. На Александринской сцене он создал без малого 50 неповторимых ролей", — отметили в театре.