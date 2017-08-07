Акцию "Ночь кино" в Москве приурочат к 870-летию столицы

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Акция "Ночь кино" пройдет в Москве 26 и 27 августа, в этом году мероприятие приурочат к празднованию 870-летия столицы, сообщается на официальном портале столичной мэрии в понедельник.

День города Москвы в этом году отметят 9-10 сентября. Празднование пройдет в едином тематическом оформлении – в стиле конструктивизма. К 870-летию города также запланирован фестиваль, который состоится в рамках цикла уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Кинотеатры, библиотеки и музеи, культурные центры и парки будут работать по особому графику 26 и 27 августа. В эти дни пройдет традиционная общегородская акция "Ночь кино". Главной темой 2017 года станет знаменательная дата — 870-летие Москвы, которое отметят в сентябре", — говорится в сообщении.

Вечером 26 августа в столичных кинотеатрах запланированы предпремьерные показы самых ожидаемых российских новинок предстоящей осени: "Аритмия", "Гоголь. Начало" и "Про любовь. Только для взрослых". Увидеть киноленты можно бесплатно по предварительной регистрации, которая откроется 21 августа, отмечается на портале. А гости летнего кинотеатра парка искусств "Музеон" смогут стать участниками интерактивного представления по мотивам легендарного фильма "АССА": зрители смогут переодеться в костюмы героев, танцевать и подпевать песням из фильма вместе с актерами.

В саду имени Баумана на второй день акции, 27 августа в 12.00 (мск) стартует Большой фестиваль мультфильмов с мастер-классами по созданию анимации и показом лучших современных картин. Здесь же весь день будут демонстрировать лучшие работы международного фестиваля короткометражного кино "Короче".

Во дворе Музея Москвы в этот же день состоится концерт Московского ансамбля современной музыки, где прозвучат произведения, написанные к известным российским фильмам: саундтреки Павла Карманова к фильму "Большой" Валерия Тодоровского, Юрия Потеенко к картинам "Время первых" Дмитрия Киселева, "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова и другие. Завершит программу грандиозная премьера саундтрека к фильму "Человек с киноаппаратом", который специально для "Ночи кино — 2017" написал композитор и музыкальный руководитель электротеатра "Станиславский" Дмитрий Курляндский.

Свою программу подготовила и сеть городских кинотеатров "Московское кино". "Москино" представит особую программу в новом городском пространстве "Площадь Сити", расположенном на территории делового центра "Москва-Сити": 26 и 27 августа зрители смогут увидеть четыре немых фильма о городах и людях будущего — картины "Путешествие на Марс", "Аэлита", "Метрополис" и "Гибель сенсации".