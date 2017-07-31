Солист группы Rammstein попросил поклонников спасти его от российских звезд

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Соцсети взбудоражил клич о помощи, брошенный солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На видео, размещенном в Инстаграме пользователя @raiband, немецкий музыкант с очень серьезным видом держит в руках листок с надписью "Помогите" (Help). Таким образом Линдеманн ответил на пост на Фейсбуке одного из поклонников, который заподозрил, что музыканта держат в заложниках звезды российской эстрады, без конца выкладывающие селфи с вокалистом Rammstein.

🤣🤣🤣 #tilllindemann #baku #azerbaijan #zharafest Публикация от ANAR REIBAND (@reiband) Июл 29 2017 в 6:20 PDT

В минувшие выходные Тилль Линдеманн приехал в Баку на музыкальный фестиваль "Жара". Сделать фото с немецким металлистом поспешили Ольга Бузова, Анита Цой, Иосиф Пригожин, Лолита и многие другие российские знаменитости. По мнению поклонников, на всех снимках Линдеманн выглядит так, будто его заставили фотографироваться. Брутальный музыкант действительно производит впечатление человека, не получающего удовольствие от происходящего — он не улыбается и смотрит в камеру с испугом.

Спасти кумира вызвался местный житель Шамиль Рамазанов. В своем посте на Фейсбуке, адресованном Линдеманну, он написал: "Пожалуйста, моргни дважды, если тебя держат в заложниках". Спустя сутки в Сети появилось шестисекундное видео, на котором музыкант держит ту самую табличку "Помогите" и действительно моргает два раза.

Ситуация напомнила пользователям недавний визит американского актера Николаса Кейджа в Казахстан, также породивший волну мемов и спекуляций на тему того, что звезду удерживают в стране насильно. Надо признать, между выражением лиц Линдеманна и Кейджа действительно наблюдается сходство.

Знает ли Николас Кейдж, что он сейчас на пике своей популярности на территории СНГ и в частности в Казахстане?! 🤣 pic.twitter.com/paCY0jsRDd — Aibek Kozhabayev (@Kozhabayev_) 23 июля 2017 г.

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