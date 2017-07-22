Гран-при фестиваля "Горький" получил фильм Разыкова "Турецкое седло"

Первый фестиваль актуального кино Горький fest. День четвертый

Первый фестиваль актуального кино Горький fest. День четвертый

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Гран-при первого фестиваля актуального кино "Горький", который проходил в Нижнем Новогороде с 19 по 22 июля, получил фильм Юсупа Разыкова "Турецкое седло".

Церемония закрытия фестиваля состоялась в кинотеатре "Октябрь". По красной дорожке прошли: президент кинофестиваля актер Михаил Пореченков, председатель жюри режиссер Владимир Хотиненко, продюсер фестиваля режиссер Оксана Михеева, а также режиссеры Юрий Мороз, Александр Велединский, Юсуп Разыков, Алексей Петрухин, продюсер Наталья Мокрицкая, актеры Кирилл Сафонов, Анна Чурина, Екатерина Шпица, Александр Панкратов-Черный и другие гости фестиваля.

Призы фестиваля

Гран-при получил фильм "Турецкое седло" Разыкова, премьера картины прошла на фестивале "Кинотавр" в Сочи. Разыкову, как и другим лауреатам, вручили приз в виде фигуры писателя Максима Горького.

"Конечно, я дико рад, хочу сказать огромное спасибо городу, где у меня были определенные ситуации. Я вернулся в прошлое на много лет назад. Фестиваль обязательно надо продолжат ", — сказал Разыков.

Лучшим режиссером жюри признало Киру Коваленко ("Софичка"), ученицу Александра Сокурова.

"Приз за профессию" член жюри Сафонов вручил актрисе Инне Степановой, исполнительнице одной из главных ролей в фильме Алисы Хмельницкой "Не для речки".

"Я правда не ожидала, со мной были такие блистательные актрисы в одной номинации. Мне кажется, я даже не заслужила", — поблагодарила актриса.

Специальный приз жюри достался режиссеру фильма "Маленький поезд" Тамаре Дондурей, дочери кинокритика Даниила Дондурея.

"Специального упоминания жюри" удостоилась картина "Молоко" режиссера Дарьи Власовой.

Приз за вклад в кинематограф получил режиссер и сценарист Александр Велединский ("Географ глобус пропил").

"Мы учредили специальный приз за вклад в кинематограф, который будет ежегодным, и в этом году он будет вручен нижегородцу", — сказал Пореченков, вручая вместе с Хотиненко приз режиссеру. Хотиненко заверил Велединского, что он "его болельщик".

"Я надеюсь, что все у меня еще впереди", — поблагодарил Велединский.

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