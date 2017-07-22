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Культура

Ученики Академии русского балета выступили в Токио

13:2222.07.2017
(обновлено: 13:24 22.07.2017)
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© РИА Новости / Игорь РуссакОткрытый урок в Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге. Архивное фотоОткрытый урок в Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак

ТОКИО, 22 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Ученики и выпускники Академии русского балета имени Вагановой представили в субботу в Токио сюиту из балета Йозефа Байера "Фея кукол" в программе однодневного гала-концерта Asteras-2017 в рамках фестиваля искусств "Русские Сезоны".

Костюмы для балета Петра Чайковского Спящая красавица. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Японские артисты выступят в Приморье в рамках "Русских Сезонов"
Номер "Фея кукол" был выбран потому, что он реже ставится на сценах и может представлять интерес для зрителей, сообщил РИА Новости в антракте концерта ректор академии Николай Цискаридзе.

"Особенность в том, что это хорошо подходит для детей, поскольку там тема кукол, и она актуальна и для детей, и для взрослых", — пояснил он. Причем символично, по его словам, что среди кукол разных стран в номере есть и японская кукла, как было изначально придумано в 1903 году.

"Японские зрители очень любят русский балет, но, к сожалению, за 20 лет мы много упустили. В сложнейшей геополитике мы должны как можно больше пропагандировать себя", — считает Цискаридзе.

Японцы, по его словам, за последние 70-лет стали "избалованными хорошим балетом". "Их удивить мы можем исключительно нашим качеством, а Академия русского балета из Санкт-Петербурга по сей день актуальна и любима, собирает полные залы", — сказал он. Артисты балета из академии приглашены в Японию в 2019 и 2020 годах, предстоят 15 спектаклей на больших сценах и в больших городах.

Дирижер Юрий Симонов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дирижер Московской филармонии рассказал о "Русских сезонах" в Японии
"Русские Сезоны" в Японии открылись 4 июня балетным спектаклем "Жизель" в исполнении артистов Государственного академического Большого театра России. Большой театр также привез на гастроли в Японию спектакль "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича и впервые — "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского. Программа "Русских Сезонов" включает более 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в более чем 45 городах Японии.

В программу гастролей по Японии, в частности, включены Мариинский театр, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени Пушкина, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, Театр балета имени Якобсона, Государственный академический театр классического балета, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени Глинки, Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".

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