Басков не стал комментировать свою предстоящую свадьбу в Грозном

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Певец Николай Басков заявил РИА Новости, что не хочет комментировать предстоящую в Грозном в день рождения главы Чечни Рамзана Кадырова свадьбу с телеведущей, моделью Викторией Лопыревой.

О предстоящей свадьбе Баскова и Лопыревой рассказал на своей странице в социальной сети Instagram Кадыров, опубликовавший видеозапись с приема по случаю первого матча в сезоне ФК "Ахмат". На записи Басков делает Лопыревой предложение. Кадыров сообщил, что свадьба состоится 5 октября в Грозном. В этот день Кадыров отпразднует свой 41-й день рождения, а жители Грозного – День города.

"Я не буду комментировать… Давайте доживем", — сказал Басков РИА Новости, отвечая на вопрос о том, случайно ли совпали два торжества.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия рассказали, что собираются поехать на свадьбу Баскова и Лопыревой.

Лопырева, в свою очередь, выложила в Instagram фрагмент из фильма "Кавказская пленница": в опубликованном ей эпизоде персонаж комедии Шурик говорит: "Свадьбы не будет!".