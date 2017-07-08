В соцсетях появились фотографии утопающего в грязи "Нашествия"

Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области. 8 июля 2017

Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области. 8 июля 2017

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Плохая погода не сорвала проведение "Нашествия". Зрители делятся в соцсетях снимками раскисшего поля, по которому приходится ковылять до сцены по колено в грязи, но отмечают прекрасную атмосферу, царящую на музыкальном фестивале.

Публикация от Андрей (@onjx1911) Июл 8 2017 в 12:27 PDT

Температура в районе Большого Завидово в субботу, как свидетельствуют метеосводки, не превышала 12-13 градусов, при этом постоянно шел дождь.

Поклонники рок-музыки нашли выход из ситуации: хотя кому-то и не посчастливилось приехать на "Нашествие" в кедах, многие запаслись резиновыми сапогами и дождевиками.

Публикация от Анна Anna (@anyasolovej) Июл 8 2017 в 3:51 PDT

Не легко было и автомобилистам. На второй день фестиваля "месиво" под ногами превратилось в бездорожье — на фото видно, что десятки машин буквально увязли в грязи и не могли сдвинуться с места без помощи трактора.

Публикация от Андрей (@onjx1911) Июл 8 2017 в 12:29 PDT

Публикация от Ilya Kazakov (@findir) Июл 8 2017 в 3:45 PDT

Впрочем, как признаются гости фестиваля в соцсетях, на общий настрой участников и зрителей непогода не повлияла, а некоторым, очевидно, грязь даже позволила окунуться в атмосферу, что называется, с головой.

Публикация от Alyona Smetanina (@alyonder) Июл 8 2017 в 4:56 PDT

Фестиваль "Нашествие" проходит в Тверской области с 7 по 9 июля. В субботу на сцене выступила группа "Алиса", а вслед за нею вышел "КняZz" — экс-участник легендарного коллектива "Киш". Андрей Князев исполнил наиболее известные хиты: "Лесник", "Прыгну со скалы" и другие. Музыканты "7Б" также привезли на фестиваль несколько любимых композиций, в частности, "Молодые ветра".

Ранее на мероприятии выступили такие известные исполнители, как "Кукрыниксы", "Сплин", "Пилот".

"Нашествие" — один из крупнейших в России фестивалей рок-музыки под открытым небом. Он проводится ежегодно с 1999 года.