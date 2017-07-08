Российский актер Яценко получил приз кинофестиваля в Карловых Варах

Режиссер Борис Хлебников, получивший главный приз за фильм Аритмия, и актёр Александр Яценко (справа), получивший приз За лучшую мужскую роль за фильм Аритмия, на торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи

Режиссер Борис Хлебников, получивший главный приз за фильм Аритмия, и актёр Александр Яценко (справа), получивший приз За лучшую мужскую роль за фильм Аритмия, на торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи

ПРАГА, 8 июл — РИА Новости. Российский актер Александр Яценко получил приз Международного кинофестиваля в чешских Карловых Варах за лучшую мужскую роль в фильме "Аритмия", кинокартина российского режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" победила в конкурсной секции "К Востоку от Запада".

Церемония награждения победителей фестиваля транслируется в субботу по государственному чешскому телеканалу. Фестиваль проходил в 52-й раз с 30 июня по 8 июля.

Лучшей мужской ролью на кинофестивале в Карловых Варах признана роль Яценко, сыгравшего доктора в фильме "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова. Фильм Хлебникова рассказывает про врача скорой помощи, который настолько же успешен в работе, насколько не успешен в личных отношениях. На недавно прошедшем фестивале "Кинотавр" Яценко удостоился аналогичного приза, а "Аритмия" был признан лучшим фильмом.

Главный приз Карловых Вар в параллельной программе "К Востоку от Запада" взяла картина "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" режиссера Александра Ханта. Главные роли в ленте исполнили Алексей Серебряков и Евгений Ткачук.