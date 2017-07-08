В Крыму выступила балерина из Нью-Йорка

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Гастроли балетной труппы одного из ведущих балетмейстеров России и мира Олега Виноградова прошли в Крыму, вместе с российскими артистами выступила балерина из США Николь Федороф, сообщает Ялтинский международный экономический форум, который выступил организатором гастролей.

Балетная труппа показала крымчанам хореографический спектакль "Виват, Балет!". За три дня выступления увидели около 3,5 тысячи человек.

"Гастроли интернациональной труппы доказали, что культура объединяет мир, несмотря на политические разногласия и попытки руководства ряда стран Запада, направленные на изоляцию российского Крыма", — говорится в сообщении.

Вместе с российскими артистами балета на крымских сценах выступили артисты из Египта и США. В частности, одна из участниц гастролей — балерина из Нью-Йорка Николь Федороф, выросшая в семье эмигрантов из СССР.

В Крыму балерина исполнила "Русский танец" из балета "Лебединое озеро", па-де-де из балета "Арлекинада" и вариацию из балета "Пахита".

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