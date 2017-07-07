На "Ленфильме" простились со сценаристом Светланой Кармалитой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл ─ РИА Новости. Церемония прощания со сценаристом, главным редактором киностудии Светланой Кармалитой прошла на "Ленфильме", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленфильма".

Сценарист, главный редактор киностудии "Ленфильм", супруга и соавтор режиссера Алексея Германа-старшего, мать режиссера Алексея Германа-младшего — Светлана Кармалита скончалась 4 июля в Санкт-Петербурге на 78-м году жизни. Она работала на "Ленфильме" с 1975 года.

Гражданская панихида по Светлане Кармалите началась в пятницу в 11.00 в Первом павильоне "Ленфильма", отпевание пройдет в церкви Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади.

"На церемонии прощания были родственники, много друзей и коллег. Зачитывались письма с соболезнованиями от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, от министра культуры РФ, от губернатора города и многих других. Со Светланой Игоревной пришли проститься председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, председатель комитет по культуре Константин Сухенко, актер Леонид Ярмольник, многие режиссеры и продюсеры", — рассказали на "Ленфильме".

Светлана Кармалита будет похоронена сегодня на Богословском кладбище.

На "Ленфильме" она создала сценарии к фильмам: "Торпедоносцы", "Жил отважный капитан", "Мой боевой расчет", "Сказание о храбром Хочбаре", "Гибель Отрара", "Хрусталев, машину!", "Трудно быть богом" и другим. Фильмы ее мужа Алексея Германа – старшего были созданы ими совместно. Кармалита была удостоена множества наград, среди которых, Государственная премия СССР за фильм "Торпедоносцы". Она была удостоена звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации; была лауреатом Царскосельской художественной премии.