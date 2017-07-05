Директор Эрмитажа Пиотровский назвал Гранина образцом петербуржца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл ─ РИА Новости. Ушедший из жизни писатель Даниил Гранин был образцом петербуржца, настоящим интеллигентом и достойнейшим почетным гражданином северной столицы, город без него опустеет, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник в возрасте 98 лет. Большое внимание в своих произведениях ("Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга") писатель уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

"Это моральный авторитет и по биографии, и по человеческим качествам… На самом деле, это образец петербуржца. На таких людей всегда нужно равняться и хранить память о них. Нам очень важно, как мы будем хранить память о нем, как мы сумеем это сделать…. Я надеюсь, что мы сможем сохранить живую память о Данииле Александровиче, как он это делал в отношении других людей. Мы соболезнуем родственникам Даниила Александровича и всем петербуржцам, потому что он был действительно достойнейшим почетным гражданином Петербурга, и без него станет пусто. То, что он говорил, было очень хорошо слышно", — сказал Пиотровский журналистам в среду.

Он добавил, что Гранин был "очень большим другом Эрмитажа", который пользовался любовью всего музейного коллектива. "Он… никогда не отказывался прийти на мероприятие… у нас даже был разработан специальный маршрут, потому что ему было трудно ходить… Это был человек, который во всех наших делах помогал, мы его все очень любили… Даниил Александрович был, конечно, настоящим ленинградским, петербургским интеллигентом", — отметил директор Эрмитажа.

По его оценке, Гранин обладал умением поднимать острые вопросы таким образом, чтобы не задеть оппонента.

"Это на самом деле почти никого никогда не обижало, потому что в нем была всегда доброжелательность, внутренняя готовность обсуждать, рассуждать — и потому убедительность", — заключил Пиотровский.