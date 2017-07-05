Директор Эрмитажа Пиотровский назвал Гранина образцом петербуржца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл ─ РИА Новости. Ушедший из жизни писатель Даниил Гранин был образцом петербуржца, настоящим интеллигентом и достойнейшим почетным гражданином северной столицы, город без него опустеет, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Это моральный авторитет и по биографии, и по человеческим качествам… На самом деле, это образец петербуржца. На таких людей всегда нужно равняться и хранить память о них. Нам очень важно, как мы будем хранить память о нем, как мы сумеем это сделать…. Я надеюсь, что мы сможем сохранить живую память о Данииле Александровиче, как он это делал в отношении других людей. Мы соболезнуем родственникам Даниила Александровича и всем петербуржцам, потому что он был действительно достойнейшим почетным гражданином Петербурга, и без него станет пусто. То, что он говорил, было очень хорошо слышно", — сказал Пиотровский журналистам в среду.
По его оценке, Гранин обладал умением поднимать острые вопросы таким образом, чтобы не задеть оппонента.
"Это на самом деле почти никого никогда не обижало, потому что в нем была всегда доброжелательность, внутренняя готовность обсуждать, рассуждать — и потому убедительность", — заключил Пиотровский.