В Царском селе покажут копию разрушенной в Пальмире колонны

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Посетители музея-заповедника "Царское село" в Санкт-Петербурге с 9 июля смогут увидеть копию легендарной колонны царицы Зенобии из Пальмиры, над воссозданием которой трудились российские специалисты, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) с мая 2015 года. Армия САР освободила город в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре боевики ИГ вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. Затем сирийские военные при поддержке ВКС РФ во второй раз взяли Пальмиру. Отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки, однако уникальная колонна, чья высота составляла 10 метров, была разрушена одной из первых. Памятник будет воссоздан в масштабе 1:2.

"Выбор объекта для воссоздания не случаен: время правления царицы Зенобии справедливо считается высшей точкой расцвета Пальмирской державы, оказавшей бесспорное влияние на культуру европейской цивилизации. Имя царицы Зенобии стало символом всего самого прекрасного, что создала античность на землях Ближнего Востока", — уточнили в пресс-службе.

Экспедиция команды исследователей под руководством Натальи Соловьевой в Пальмиру состоялась осенью 2016 года. Специалисты зафиксировали масштаб разрушений и работают над созданием 3D-модели архитектурно-ландшафтного комплекса.

"Работа, в ходе которой впервые в электронной форме будут систематизированы и описаны памятники Пальмиры, обобщены данные археологических исследований и прослежена история реставрационных работ, может быть закончена к концу 2017 года. Результат предполагается безвозмездно передать правительству Сирийской Арабской Республики и ЮНЕСКО", — добавили в ведомстве.