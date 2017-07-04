Программу КВН готовы перевести на китайский для показа на канале "Катюша"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российский телеканал "Катюша", который запустят в КНР, хочет познакомить китайского зрителя с российской юмористической программой "Клуб веселых и находчивых" (КВН), ее создатели готовы попробовать перевести выпуски программы на китайский язык, сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Сегодня будет подписано историческое соглашение о запуске в Китае первого российского телеканала "Катюша", который будет вещать на русском языке с китайскими субтитрами… "Катюша" даст возможность китайскому зрителю увидеть лучшие культурные, познавательные, просветительские программы, создаваемые в России, познакомит с российской культурой, искусством, наукой, историей, кинематографом", — сказал Эрнст в ходе третьего форума СМИ России и Китая.

Он пояснил, что такое название для первого в Китае российского телеканала было выбрано не случайно: "Для нескольких поколений китайцев это слово неразрывно связано не только со всем известной русской песней, которая была популярна в Китае не меньше, чем в России, но и с образом самой России, ее гостеприимством и открытостью".

В эфире телеканала будут линейки программ о науке и российских учёных-исследователях, об истории, культуре и искусстве, фильмы о природе и живописных уголках России, о выдающихся соотечественниках, добавил гендиректор Первого канала.

"Хотим попробовать переводить на китайский язык нашу самую популярную юмористическую программу — КВН. Мы понимаем, что язык для юмора играет важную роль, но готовы рискнуть, потому что считаем, что между нашими культурами, мировосприятием намного больше общего, чем принято считать", — сообщил Эрнст.

Он пояснил, что планируется собрать несколько китайских команд, чтобы "поработать в жанре КВН". "Российский КВН мы попробуем адаптировать, но мы хотим дать старт с китайского. Это будет оригинальный китайский продукт", — подчеркнул Эрнст.

Кроме того на телеканале планирует транслировать российские развлекательные и музыкальные телепередачи, а также лучшие детские развивающие и познавательные программы.