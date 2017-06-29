Кончаловский получит "премию мира" на кинофестивале в Мюнхене

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Известный режиссер Андрей Кончаловский будет удостоен приза Бернхарда Викки "Мост" за свою картину "Рай", награждение состоится 29 июня на торжественной церемонии в рамках 35-го Мюнхенского кинофестиваля, сообщили РИА Новости в продюсерском центре Кончаловского.
Церемония начнется в четверг в 20.00 мск в Театре Кювилье, который был построен в середине XVIII века. Здесь в 1781 году сам Моцарт представлял свою оперу "Идоменей".
Исполнительница главной роли в фильме "Рай" Юлия Высоцкая получит премию за лучшую женскую роль в иностранной картине.
Историческая драма "Рай" рассказывает историю о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны: русской эмигрантки Ольги, участницы движения французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и высокопоставленного офицера СС. Действие фильма разворачивается преимущественно в немецком концлагере.
Мюнхенский кинофестиваль проводится с 1983 года, является вторым по масштабу в Германии после Берлинале. В этом году в смотре представлено 180 картин, в том числе состоится 45 мировых премьер.