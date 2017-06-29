Кончаловский получит "премию мира" на кинофестивале в Мюнхене

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Известный режиссер Андрей Кончаловский будет удостоен приза Бернхарда Викки "Мост" за свою картину "Рай", награждение состоится 29 июня на торжественной церемонии в рамках 35-го Мюнхенского кинофестиваля, сообщили РИА Новости в продюсерском центре Кончаловского.

Премия Викки, которая считается премией мира в немецком кинематографе, присуждается с 2002 года деятелям кино, чье творчество помогает возвести мосты, провозглашая ценности гуманизма и толерантности. Она была учреждена Мемориальным фондом Бернхарда Викки (1919 – 2000), австрийского режиссера и актера, мировую известность которому принес фильм "Мост".

Церемония начнется в четверг в 20.00 мск в Театре Кювилье, который был построен в середине XVIII века. Здесь в 1781 году сам Моцарт представлял свою оперу "Идоменей".

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Историческая драма "Рай" рассказывает историю о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны: русской эмигрантки Ольги, участницы движения французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и высокопоставленного офицера СС. Действие фильма разворачивается преимущественно в немецком концлагере.

Мюнхенский кинофестиваль проводится с 1983 года, является вторым по масштабу в Германии после Берлинале. В этом году в смотре представлено 180 картин, в том числе состоится 45 мировых премьер.