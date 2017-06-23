Недосып, работа, ипотека: что не устраивает россиян во взрослой жизни

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. В "Твиттере" набирает обороты запущенный в начале июня флешмоб о реалиях взрослой жизни. Юзеры делятся своими впечатлениями под хэштегом #ВзрослениеВ5словах (в англоязычном варианте — #AdultingIn5Words). РИА Новости собрало самые емкие определения от российских пользователей.
Предсказуемо самыми распространенными жалобами на взрослую жизнь оказались недостаток сна, денег и усталость.
когда я уже нормально высплюсь? #adultingin5words— kale ૐ (@ka1era) 23 июня 2017 г.
Времени остаётся жить только ночью. #adultingin5words— Stan (@tamedsun) 22 июня 2017 г.
#Adultingin5Words Как хочется иметь тихий час— Уймите вашу мать… (@boltologia) 22 июня 2017 г.
— у вас просрочка по кредиту.#ВзрослениеВ5Словах— улитка-социопат (@a_nikolaenkov) 22 июня 2017 г.
Усталость, отчаяние, вино по акции. #AdultingIn5Words— Alice (@satchitt) 22 июня 2017 г.
Необходимость работать также не вызывает у пользователей большого энтузиазма.
Хочу жить, но приходится работать. #AdultingIn5Words— オリカ (@Ol4is) 23 июня 2017 г.
Извини, не могу, буду работать. #AdultingIn5Words— Любимов Владимир (@LyubimovV) 23 июня 2017 г.
Кому-то страдания приносит осознание самого факта взросления. Другие не спешат расставаться с детскими привычками и инфантилизмом.
Продавцы в магазинах младше тебя#ВзрослениеВ5Словах— Dmitry Malukov (@DmitryMalukov) 22 июня 2017 г.
Я ещё жду, когда вырасту #adultinginfivewords #adultingin5words— Ася Андреева (@Vienta_Esc) 22 июня 2017 г.
мои студенты думают: я взрослая… #adultingin5words— Tatiana Sharapa (@Tanya_Shy) 22 июня 2017 г.
"иди лучше у мамы спроси"#ВзрослениеВ5Словах #AdultingIn5Words— Andrey Garipov (@AndreyGaripov) 22 июня 2017 г.
Общий тренд — несовпадение ожиданий пользователей от взрослой жизни и реальности — можно охарактеризовать одним твитом:
В детстве думал будет по-другому…— ズﾉ丂ﾑズﾉζズﾑ (@KiraKicka) 22 июня 2017 г.
#adultinginfivewords #adultingin5words #взрослаяжизньв5словах