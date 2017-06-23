Недосып, работа, ипотека: что не устраивает россиян во взрослой жизни

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. В "Твиттере" набирает обороты запущенный в начале июня флешмоб о реалиях взрослой жизни. Юзеры делятся своими впечатлениями под хэштегом #ВзрослениеВ5словах (в англоязычном варианте — #AdultingIn5Words). РИА Новости собрало самые емкие определения от российских пользователей.

Предсказуемо самыми распространенными жалобами на взрослую жизнь оказались недостаток сна, денег и усталость.

когда я уже нормально высплюсь? #adultingin5words — kale ૐ (@ka1era) 23 июня 2017 г.

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#Adultingin5Words Как хочется иметь тихий час — Уймите вашу мать… (@boltologia) 22 июня 2017 г.

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​Необходимость работать также не вызывает у пользователей большого энтузиазма.

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​Кому-то страдания приносит осознание самого факта взросления. Другие не спешат расставаться с детскими привычками и инфантилизмом.

Продавцы в магазинах младше тебя#ВзрослениеВ5Словах — Dmitry Malukov (@DmitryMalukov) 22 июня 2017 г.

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​Общий тренд — несовпадение ожиданий пользователей от взрослой жизни и реальности — можно охарактеризовать одним твитом:

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