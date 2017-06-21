Датчанин Кобборг поставит в Петербурге свою версию балета "Дон Кихот"

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Звезда мирового балета, экс-премьер Королевского балета Ковент-Гарден Йохан Кобборг впервые ставит спектакль в Санкт-Петербурге: 19 декабря на сцене Александринского театра выйдет его версия "Дон Кихота", сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра балета имени Леонида Якобсона, где идет работа над постановкой.

Авторскую версию популярного балета датчанин готовит вместе со знаменитым французским театральным художником Жеромом Капланом, известным российской публике по работе в Большом театре вместе с Алексеем Ратманским над балетом "Утраченные иллюзии". Премьера посвящается грядущему 200-летию Мариуса Петипа.

Танцовщик с мировым именем Кобборг уже зарекомендовал себя и как хореограф: его версией балета "Сильфида" в 2005 году открылся Лондонский Королевский балет, а в сезоне 2007 года его редакция "Сильфиды" появилась в репертуаре Большого театра.

"Я танцевал "Дон Кихота" на разных сценах мира. Но когда я смотрю любимый балет, всегда отмечаю слабость сюжетной линии. Книга Сервантеса очень солидная, а балет же стал простым набором характерных танцев. Мне важно прописать характер каждого персонажа и прояснить их взаимоотношения. Конечно, я не уверен, что сделаю что-то близкое к тексту Сервантеса, но я сделаю то, что близко мне самому. И главная задача состоит в том, чтобы совместить мои идеи с музыкой", — рассказал РИА Новости Кобборг.

По словам хореографа, ему нравится "искать свежие трактовки известных балетов". По его мнению, для того, чтобы искусство балета оставалось живым, надо практиковать новый взгляд на балетную классику.

"Я работал в классической труппе, поэтому уважаю академический стиль и не собираюсь его разрушать. Но мир меняется и требует новых подходов к традиционным постановкам", — подытожил Кобборг.