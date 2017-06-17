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Культура

Эпоха ремейков: почему фотографы снова снимают на Polaroid

12:0017.06.2017
(обновлено: 12:06 17.06.2017)
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© AFP 2017 / Saul LoebАвтопортрет Энди Уорхола, снятый на Polaroid, на выставке в Национальной галерее искусства в ВашингтонеАвтопортрет Энди Уорхола, снятый на Polaroid, на выставке в Национальной галерее искусства в Вашингтоне
© AFP 2017 / Saul Loeb

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Виктория Сальникова. 17 июня 1970 года — 47 лет назад — случилось нечто изменившее историю фотографии. Американский ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал первый в мире полностью автоматизированный фотоаппарат Polaroid SX-70. Фотография стала доступна каждому. 

Работа Ивана Кочетова
© Фото : Иван Кочетов
Что такое соларография и зачем люди снимают движение солнца
Это не все: Polaroid можно назвать прародителем социальной сети Instagram, которая унаследовала у своего аналогового предшественника квадратный формат фотографий. К тому же некоторые фильтры, которые используются в приложении, явно имитируют "полароидовскую" цветопередачу.

Несмотря на серьезный кризис, камеры мгновенной печати отстояли свое право на существование в цифровой эпохе. Мы узнали у фотографов, почему они до сих пор снимают на Polaroid и в чем ему уступает цифровая фотография.

История вопроса

В Россию камеры Polaroid пришли в 1990-е годы и сразу начали пользоваться большим спросом. Фотоаппараты были во многих семьях, а кассеты для них продавались в обычных ларьках. В стране открылось собственное производство — Polaroid Supercolor 635 CL и Polaroid 636 Closeup производились на московском предприятии "Светозор" по американской лицензии. 

© AP PhotoАвтопортрет Энди Уорхола, снятый на Polaroid
© AP Photo
Автопортрет Энди Уорхола, снятый на Polaroid

К началу "нулевых" Polaroid вытеснили с рынка компактные цифровые фотоаппараты. Кассеты, без которых камеры не работали, достать стало сложнее, а потом и вовсе невозможно.

Несколько лет назад мгновенная фотография в России начала переживать вторую волну популярности. 

Владимир Яроцкий, фотограф

"Появление на рынке Polaroid обеспечило большой рывок в любительской фотографии. Во-первых, до него камеры были с ручными настройками, для работы с ними нужно было обладать хотя бы минимальными знаниями о том, что такое выдержка и диафрагма. Во-вторых, процесс ускорился — время на проявку и печать пленки больше не требовалось. Первую полностью автоматическую камеру Polaroid — SX-70 — начали производить в 1972 году. 

Если рассматривать Polaroid с точки зрения искусства, то это тоже определенный рывок. Камера делала единичный отпечаток. Это штучный продукт. Полностью искусство. Энди Уорхол  и Роберт Мэпплторп делали снимки на Polaroid. Многие профессиональные фотографы того времени, особенно студийные, первый технический кадр делали на Polaroid, чтобы понять, правильно ли поставлен свет в студии. И кто-то после признавался, что эти технические кадры оказывались одними из лучших. 

© AFP 2017 / Emmanuel DunandПортрет Фарры Фосетт снятый на Polaroid Энди Уорхолом на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
Портрет Фарры Фосетт снятый на Polaroid Энди Уорхолом на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

Говорить о том, что Polaroid куда-то исчезал, не совсем верно. В нашем понимании те же Fujifilm Instax появились только недавно, хотя в Японии они очень давно продаются. То есть в глобальном смысле этот тип фотографии никуда не исчезал. 

Люди любят артефакты. В современной цифровой эпохе им не хватает писем, написанных вручную, чего-то такого, что оставило бы осязаемое свидетельство момента. Именно по этой причине мы до сих пор пользуемся Polaroid".

Сейчас

Варя Кожевникова, фотограф

"Фотография — это удобный для меня способ исследования жизни. Поэтому и темы такие: "что вижу, то пою". Ежедневно я пользуюсь разной техникой. Люблю компактные камеры, цифровые и пленочные. Люблю Polaroid и старого поколения, и нового. И камеру телефона, хоть она и еле дышит, тоже люблю. Цифра — это скорость. Пленка — это процесс. Polaroid — это готовый отпечаток. Вот так примерно выбираю, когда собираюсь на съемку. Фотоаппарат — это инструмент. Делать культ из этого инструмента — задача маркетологов. Дело не в камере, не в ее цене, не в ее умениях. Все зависит от контекста фотографии, от ее содержания — под это выбирается способ выражения.

© Фото : предоставлено авторомФотография Вари Кожевниковой
© Фото : предоставлено автором
Фотография Вари Кожевниковой

Цифровые и пленочные фотографии я печатаю редко, потому что ленюсь, да и дорого это. Когда я снимаю на Polaroid, то прохожу все стадии съемки: увидела, откадрировала, нажала на спуск и получила готовую фотографию. Ее можно потрогать, вклеить в альбом, подарить. Так с этими отпечатками и поступаю. Еще один пункт про полароиды — это цвета. На холоде отпечатки проявляются с синим оттенком. В тепле, когда солнечно, Polaroid дает более естественную цветопередачу, без синевы. В инструкции к кассетам есть точные определения "тепла" и "холода". Не пробовала, но знаю, что есть дуахромные кассеты — черно-желтая, черно-красная, черно-розовая цветопередача. Такой вот простор для творчества, если вы хотите что-то сказать с помощью цвета.

© Фото : предоставлено авторомФотография Вари Кожевниковой
© Фото : предоставлено автором
Фотография Вари Кожевниковой

Мне нравится снимать на Polaroid сокровенные, личные моменты из моей жизни. Когда свет проходит через листву за моим окном и падает на стол или на пол, и в этом свете происходит что-то важное для меня, — это повод сделать снимок на Polaroid. По цветам получается нежно, как и хотелось. Когда уезжаю из города в путешествие, — это тоже повод снимать на Polaroid, потом эти картинки легко сложить в воспоминания. Они ни где-то на компьютере, они рядом — висят на холодильнике. На последний день рождения мне подарили современный Polaroid, для него кассеты стоят дешевле, поэтому им я пользуюсь практически каждый день. И с помощью этих фотографий веду свой дневник: в тетрадь вклеиваю карточку и записываю, как полагается, "дорогой дневник, сегодня такое было".

© Фото : предоставлено авторомФотография Вари Кожевниковой
© Фото : предоставлено автором
Фотография Вари Кожевниковой
Алексей Белов, фотограф
"Я работаю с полароидными материалами, а также с другими материалами для мгновенной фотографии, более 15 лет. Безусловно, в этом действе есть нечто магическое: изображение  на твердом носителе появляется спустя несколько минут после того, как сделан кадр.
 
Полароидные материалы во многом уникальны. Например, они позволяют на некоторых материалах получать сразу и позитивное изображение, и негатив для последующей печати. Или дают возможность нетрадиционного использования: перенос эмульсии и изображения, очень интересный цвет на разделяемых материалах и так далее.
© Фото : Алексей БеловТехника Polaroid emulsion lift
© Фото : Алексей Белов
Техника Polaroid emulsion lift
Я как раз часто использую нетрадиционные техники. Например, Polaroid emulsion lift. Эмульсия со снимка отмачивается и переносится на другую поверхность, обычно акварельную бумагу, по принципу переводной картинки. Можно переносить изображение с нескольких карточек на одну поверхность – получается коллаж. 
© Фото : Алексей БеловТехника Polaroid image transfer
© Фото : Алексей Белов
Техника Polaroid image transfer
Есть еще техника Polaroid image transfer. После съемки на разделяемые полароидные материалы негативная часть плотно прикатывается к другой поверхности. В результате можно получить изображения, напоминающие акварельные рисунки.
© Фото : Алексей БеловТехника Polaroid manipulation
© Фото : Алексей Белов
Техника Polaroid manipulation
На некоторых интегральных полароидных материалах можно слегка подвигать эмульсию в течение некоторого времени после съемки, тогда получится интересный живописный эффект. 

Ну а в связи с относительной дороговизной материалов в последнее время практически исключается возможность случайных  кадров.  В некотором роде это приводит к утрате естественности изображения, но, с другой стороны, почти каждый кадр – результат работы автора. Это чувствуется почти в каждом снимке".
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