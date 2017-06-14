Около футбола: куда еще сходить в Петербурге во время Кубка конфедераций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Во время проведения Кубка конфедераций-2017 в Петербурге можно будет посмотреть не только футбол. Легендарный балет "Лебединое озеро", опера "Борис Годунов", выставки, посвященные году 100-летия Октябрьской революции — вот лишь немногое, что представлено в городе, по праву называющем себя культурной столицей России.

Музей под открытым небом



Гостям города, впервые посетившим Северную столицу, стоить начать знакомство с Петербургом с посещения Петропавловской крепости – места, с которого началась его история. Сердце крепости и композиционное ядро ее ансамбля — собор Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В Петропавловском соборе расположена фамильная усыпальница Романовых, основанная Петром Великим. Здесь посетителям расскажут о славных и страшных страницах истории имперской столицы.

Кроме исторических экспозиций посетителей Петропавловки ждет целый комплекс самых разнообразных выставок, от музея орудий средневековых пыток до очерков из жизни ленинградской коммунальной квартиры.

Еще один музей, по праву считающийся визитной карточкой культурной столицы, находится на противоположном от Петропавловской крепости берегу Невы. Бывший императорский дворец, сегодня являющийся одним из самых известных музеев мира, Государственный Эрмитаж, где собраны шедевры искусства.

Помимо знаменитых реликвий из постоянных выставок в июне здесь проходит выставка "Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову", организованная Государственным Эрмитажем совместно с галереей Тадеуса Ропака. Она является посвящением современного художника великому русскому поэту Велимиру Хлебникову в рамках 100-летнего юбилея Октябрьской революции, отмечаемого в 2017 году. Выставка подготовлена отделом современного искусства Государственного Эрмитажа в рамках проекта "Эрмитаж 20/21", призванного собирать, выставлять, изучать искусство XX-XXI веков.

Этому же юбилею посвящена экспозиция об истории царской семьи, где можно увидеть огромное количество вещей из личных коллекций Романовых. Выставка расскажет о последнем императоре России Николае II и его семье, о первой русской революции 1905 года, участии Российской империи в Первой мировой войне, о последних днях царской семьи. Основу выставки составляют документы и личные вещи императорской семьи, их портреты, письма, дневники, игрушки и рисунки царских детей, картины и гравюры.

Еще одна знаменитая достопримечательность Петербурга — Русский музей — летом представляет собрание древнерусской живописи, одно из самых крупных и значительных в нашей стране. Оно включает в себя около 6 тысяч икон. В постоянной экспозиции, размещенной в первых четырех залах Михайловского дворца, представлена часть этой коллекции — наиболее ценные произведения XII-XVII веков, созданные в важнейших художественных центрах Древней Руси: Новгороде, Пскове, Владимире, Суздале, Москве и Ярославле.

Среди шедевров постоянных экспозиций: знакомые всем с детства картины Ильи Репина "Бурлаки на Волге" и "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Витязь на распутье" Виктора Васнецова, "Девятый вал" Ивана Айвазовского, "Лунная ночь на Днепре" Архипа Куинджи и многие другие.

Мировая классика в театрах



Любители театра, приехав в Петербург, смогут отправиться в Михайловский театр, где в июне представляют как знаменитые оперы, так и широко известные балетные спектакли. Так, 17 июня в Михайловском можно послушать оперу "Манон Леско", которая входит в число лучших сочинений Джакомо Пуччини.

Создатели спектакля в Михайловском театре режиссер-постановщик Юрген Флимм и художник-постановщик Георгий Цыпин сохранили место действия — Париж, но изменили время и перенесли события в первую треть ХХ века. В их сценической версии героиня — начинающая киноактриса, ее возлюбленный — тоже актер, а богатый покровитель — голливудский продюсер. Сценография спектакля близка к стилю фильмов "нуар" с характерными световыми контрастами и драматичными тенями.

Постановка оперы Чайковского "Иоланта" будет в театре 19 июня. Свою последнюю оперу Петр Ильич Чайковский создал, вдохновившись средневековой французской легендой. Иоланта, дочь короля Рене, слепа от рождения, но не знает о своем недуге. Окруженная заботой, она живет спокойно и счастливо в своём неведении, пока в замок случайно не попадает молодой рыцарь. Полюбив, Иоланта прозревает.

На следующий день, 20 июня, Михайловский театр приготовил праздник для поклонников балета. Балетный спектакль "Корсар", навеянный мотивами поэмы Байрона, рассказывает историю любви морского разбойника и прекрасной невольницы. Главное в спектакле —хореография Мариуса Петипа.

Мариинский театр 17 июня представит концерт Игоря Стравинского "История солдата" для чтеца и инструментального ансамбля. "Сказка о беглом солдате и черте, читаемая, играемая и танцуемая" (1918) – оригинальный жанрово-стилевой микст, созданный Стравинским в сотрудничестве с либреттистом Шарлем Фердинандом Рамю. За основу был взят сюжет русской народной сказки (который вместе с тем содержал некоторые мотивы легенды о Фаусте), но авторы стремились придать ему интернациональный смысл и представить в виде притчи. Однако эта притча не была лишена злободневности и автобиографичности: композитор признавался, что подобно герою своего сочинения "остался ни с чем, на чужбине, в самый разгар войны".

На следующий день в Мариинке можно послушать знаменитую, не нуждающуюся в представлении оперу-буффу в четырех действиях "Свадьба Фигаро", а 19 июня — балет в двух действиях "Времена года", первый двухактный балет Ильи Живого. Он подготовил одноактную работу SeasonS на музыку из альбома Макса Рихтера "Времена года". Это сочинение британского композитора, нашего современника, – взгляд из ХХI века на шедевр Антонио Вивальди. Сохранив форму, текстуру и динамику цикла Вивальди, Рихтер в своей интерпретации хита эпохи барокко сочетал инструментальную музыку с элементами электронной.

В Мариинском театре 20 июня можно послушать знаменитую оперу "Борис Годунов" в редакции 1872 года.

Ну а для ярых приверженцев русской классики с 17 июня Александрийский театр будет представлять легендарный балет "Лебединое озеро".

Язычество, ангелы и революция на выставках



Культурная столица России никогда не обходила вниманием всевозможные тематические выставки и экспозиции. Так, в честь даты Крещения Руси в городе действует посвященная истории православия выставка в музее "Анна Ахматова. Серебряный Век". Раскрывая богатство своих книжных фондов, музей познакомит посетителей с материалами, представленными на выставке-справке. Из подобранного материала можно много узнать о долгих и трудных путях к православию, от зарождения древней языческой религии обожествлявшей природу, до принятия и утверждения христианства.

В ней будет отражена история христианства на Руси с Андрея Первозванного до Владимира Красное Солнышко, рассматривается дальнейшее распространение и утверждение веры в государстве, а также показывается историческая значимость Крещения Руси и ее влияние на дальнейшее развитие страны.

Посвященная легендарным петербургским ангелам выставка проходит в Музее городского электрического транспорта. Согласно представлениям петербуржцев, ангелы оберегают город. У каждого ангела есть своя история и неповторимые черты. Самый известный ангел-хранитель венчает шпиль Петропавловского собора. Статуя ангела находится на вершине Александровской колонны. В 2012 году в Измайловском саду появился новый "Петербургский ангел" – собирательный образ всех петербургских пенсионеров, переживших страдания и лишения, но сохранивших доброту и интеллигентность.

В Петропавловской крепости пройдет фестиваль песчаной скульптуры "Россия великая". В год 100-летия Февральской и Октябрьской революций 1917 года организаторы Фестиваля не могли обойти стороной революционную тему. Зрители увидят легендарный крейсер "Аврора" и вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Свое отражение на фестивале получат темы покорения Сибири и освоения космоса, а также советский спорт и Олимпиады 1980 и 2014 годов, отечественные кинофильмы, мультипликация, русская классическая литература, народные сказки и даже ленинградский музыкальный андерграунд.