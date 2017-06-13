Концерт Дениса Мацуева в Женеве в честь Дня России завершился овацией

ЖЕНЕВА, 13 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Овацией завершился в Женеве концерт в честь Дня России народного артиста России Дениса Мацуева при участии государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под руководством дирижера Алексея Сладковского, передает корреспондент РИА Новости.
"Я считаю, что это замечательное начинание фонда "Классика". Такую идею было преподнести очень кстати, потому что, на мой взгляд, культура, в частности классическая музыка, сейчас является лучшим терапевтом в наше неспокойное время. Тем более — упоминание России в позитивном ключе. Вообще, любой концерт классической музыки наших ведущих коллективов — это всегда позитивные новости о России", — заявил перед выступлением Денис Мацуев журналистам.
Всемирно известный артист исполнил знаменитый Первый концерт Петра Чайковского для фортепьяно с оркестром. Зал приветствовал выступление стоячей овацией и еще три раза вызывал Мацуева на бис.
Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством дирижера Алексея Сладковского выступил с симфонией №2 ми минор Сергея Рахманинова. Дирижера долго не отпускали со сцены, но после третьего раза на бис он принял решение удалиться под восторженные крики "браво".
Благотворительный фонд поддержки культурных и социальных программ "Классика" является некоммерческой благотворительной организацией, созданной в 2012 году с целью поддержки культурных и социальных программ.