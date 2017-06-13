Концерт Дениса Мацуева в Женеве в честь Дня России завершился овацией

ЖЕНЕВА, 13 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Овацией завершился в Женеве концерт в честь Дня России народного артиста России Дениса Мацуева при участии государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под руководством дирижера Алексея Сладковского, передает корреспондент РИА Новости.

Концерт был организован благотворительным фондом "Классика" в женевском зале "Виктория Холл" и приурочен ко Дню России. Это уже третье ежегодное мероприятие в рамках проекта "День России в мире — Russian Day". Впервые подобный концерт состоялся в 2015 году одновременно в США, Китае, Израиле, Франции и Бразилии. Всего за два года состоялось 11 концертов в 8 странах мира, а участниками стали свыше 1000 артистов.

"Я считаю, что это замечательное начинание фонда "Классика". Такую идею было преподнести очень кстати, потому что, на мой взгляд, культура, в частности классическая музыка, сейчас является лучшим терапевтом в наше неспокойное время. Тем более — упоминание России в позитивном ключе. Вообще, любой концерт классической музыки наших ведущих коллективов — это всегда позитивные новости о России", — заявил перед выступлением Денис Мацуев журналистам.

По его словам, очень важно при этом показывать миру не только знаменитые на весь мир коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга, но и ведущие оркестры из других регионов России.

Всемирно известный артист исполнил знаменитый Первый концерт Петра Чайковского для фортепьяно с оркестром. Зал приветствовал выступление стоячей овацией и еще три раза вызывал Мацуева на бис.

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством дирижера Алексея Сладковского выступил с симфонией №2 ми минор Сергея Рахманинова. Дирижера долго не отпускали со сцены, но после третьего раза на бис он принял решение удалиться под восторженные крики "браво".

Благотворительный фонд поддержки культурных и социальных программ "Классика" является некоммерческой благотворительной организацией, созданной в 2012 году с целью поддержки культурных и социальных программ.