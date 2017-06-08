Чья Каренина лучше? Составьте свой рейтинг экранизаций знаменитого романа

Восьмого июня в российском прокате стартует "Анна Каренина. История Вронского" режиссера Карена Шахназарова с Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым в главных ролях. Это кинотеатральная версия телесериала, показанного на канале "Россия" в апреле.

"За последние 150 лет в отношениях между мужчиной и женщиной ничего не изменилось: люди все так же любят, ревнуют, страдают. Поэтому история Анны Карениной продолжает притягивать к себе", — комментирует выбор темы режиссер Карен Шахназаров. И в этом он, безусловно, прав: своя Каренина есть у каждого поколения. Это самый экранизируемый роман Толстого, в мире существует не менее 30 фильмов по нему.

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