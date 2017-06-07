В Магадане открыли выставку истории ГУЛАГа

МАГАДАН, 7 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Выставку "Стена скорби", посвященную истории ГУЛАГа, в среду открыли в Магаданском областном краеведческом музее, сообщил РИА Новости представитель учреждения.

Магаданский областной краеведческий музей — это девятая остановка передвижной выставки "Стена скорби", начавшей свое путешествие по России в сентябре 2016 года. За это время она побывала в Екатеринбурге, Нальчике, Черкесске, Ставрополе, Магасе, Владикавказе, Грозном и Иркутске.

"Выставка подготовлена Государственным музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти. Площадь экспозиции составляет сто квадратных метров. Она знакомит аудиторию с деталями реализации одного из масштабных проектов по увековечиванию памяти о жертвах политических репрессий — общенационального монумента "Стена скорби". В музее представлены макет мемориала в виде бронзовой стены, состоящей из взлетающих фигур с просветами в форме человеческих силуэтов (символ тех, кто выжил), фотографии будущего комплекса, три других проекта монумента, вышедших в финал конкурса, а также показаны видеоинтервью проекта "Мой ГУЛАГ"", — рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что открытие экспозиции приурочили к приезду в Магадан председателя попечительского совета Фонда Памяти Михаила Федотова и директора Государственного музея истории ГУЛАГа Романа Романова. Они же открыли выставку.