СМИ: в странах Балтии назвали "Машу и Медведя" частью гибридной войны

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В странах Балтии опасаются, что популярный российский мультфильм "Маша и Медведь" является частью гибридной войны, которую якобы ведет Москва. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

В каждой серии добродушный медведь выпутывается из трудных ситуаций, в которые его втягивает маленькая девочка по имени Маша. "Но что, если медведь — это вовсе не медведь, а Россия?" — задается вопросом автор статьи.

Как рассказал в интервью изданию преподаватель института коммуникаций Таллинского университета Приит Хыбемяги, в Эстонии медведь символизирует Россию. Эксперт убежден, что в мультсериале "Маша и Медведь" речь идет об использовании Москвой "мягкой силы".

"Это борьба за умы, часть гибридного воздействия, в котором отрицательный образ России заменяется положительным. Послание России принимается без фильтров. Россия — чудесная страна, где живут Маша и Медведь", — заявил Хыбемяги. По его мнению, Москва пытается "расшатать эстонские устои".

"Навязывание детям положительного образа России опасно для безопасности Эстонии. Если бы Россия вела себя дружелюбно, все было бы замечательно", — уверен преподаватель. Он добавил, что этот мультфильм — "пропаганда" и "промывание мозгов".

Создатели мультсериала, в свою очередь, назвали заявление Хыбемяги "странным".

"Это всего лишь одно из странных мнений, которые студия комментировать не будет. Сейчас мы плотно заняты съемками третьего сезона", — сообщили в пресс-службе студии "Анимаккорд".

Эстонский интернет-проект Propastop, специализирующийся на информационном влиянии, также заявил, что для государств, входивших в бывший Советский Союз, мультфильм "Маша и Медведь" имеет совсем иное значение, чем для других стран мира, говорится в публикации.

Российского мультика испугались не только в Эстонии, но и в Литве. Так, литовский депутат Лауринас Касчюнас в прошлом году назвал успех "Маши и Медведя" частью "информационного воздействия России".

Киностудия "Анимаккорд" запустила семейный мультсериал "Маша и Медведь" в 2009 году. Сегодня он успешен по всему миру. Права на его показ купили такие компании, как Sony Music, Netflix, France TV, Turner, KIKA, NBC Universal, Televisa. Один из эпизодов мультфильма набрал более двух миллиардов просмотров на Youtube.

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