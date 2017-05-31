Ираду Вовненко назначили и.о. директора музея "Исаакиевский собор"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Исполняющим обязанности директора Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" назначена Ирада Вовненко, занимавшая пост заместителя директора музея по связям с общественностью, сообщили РИА Новости в музее.

В апреле директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров сообщил своем уходе с должности с 1 июня.

"Исполняющим обязанности директора назначена Ирада Вовненко", — сказала собеседница агентства.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.