Киану Ривз очаровал поклонников в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Пользователи социальных сетей, которые сообщали о приезде в Санкт-Петербург голливудского актера Киану Ривза, очарованы его поведением и отметили его открытость – он с удовольствием позировал для совместных селфи и раздавал автографы.

По сообщениям в соцсетях, известный актер прилетал в Северную столицу для съемок в фильме. Его видели на съемочных площадках в аэропорту "Пулково" и в центре Петербурга.

"Просто я и Киану Ривз!)) Киану Ривз!! Представляете?! Спокойный и дружелюбный Киану с легкостью согласился сфотографироваться", — сообщает в соцсети "ВКонтакте" Валентина Липчанская.

"Тот самый, любимый и невероятный! 5 часов ожидания стоили этой встречи! Охранники не давали нам к нему подойти, но он сам вывел нас за руки и сделал фотографии. Я восхищаюсь этим простым и чудесным человеком", — пишут поклонники Ривза в Instagram.

"Наблюдать за Киану на съемках четыре дня было настоящим счастьем! А сегодня около пяти часов вечера после долгого ожидания нам удалось сфотографироваться с ним у отеля и даже взять автограф! Счастью нет предела!!!", — сообщает в соцсети "ВКонтакте" пользователь Татьяна Коныштарова.

Многие поклонники отмечают дружелюбие и открытость актера. "Встретила дружелюбного Киану на съемочной площадке фильма", "Когда слышишь "хай" от мистера Ривза, определенно твой понедельник удался!", — пишут поклонники.

В соцсетях также выкладывались многочисленные фото и видео с актером.

"Любовь международная к Киану Ривзу собирает на месте съемок сотни людей разных возрастов. Вот она, сила искусства!", — пишут пользователи в Instagram и размещают видео, где Ривз идет по Садовой улице в окружении поклонников.

Публикация от Я ЛЮБЛЮ КИНО!❤ (@i_love_kino) Май 30 2017 в 12:17 PDT

"Ребята, он улетел на утреннем рейсе 5.55, самые стойкие дождались его сегодня ночью в аэропорту Пулково!!! И у нас сейчас дождь, даже погоде взгрустнулось", — сообщили в среду поклонники в сообществе в соцсети "ВКонтакте".