"Мумий Тролль" станет хедлайнером праздника "Алые паруса" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Группа "Мумий Тролль" станет хедлайнером концерта на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в этом году, сообщают организаторы.

Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной вечер, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". 27 июня 1968 года ленинградские школьники впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

"Легендарный коллектив Ильи Лагутенко станет хедлайнером концерта, который пройдет во время праздника "Алые паруса" в ночь с 23 на 24 июня 2017 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы праздника по традиции предложили самим выпускникам выбрать, каких артистов они хотят увидеть и услышать на главной сцене "Алых парусов". В результате выяснилось, что петербургские старшеклассники выделяют отечественные рок-группы.

На сцену также выйдут группы "Серебро", "Сурганова и Оркестр", Artic & Asti, "Марсель" и исполнители Макс Барских и Александр Панайотов. Ведущими праздника снова будут Иван Ургант и Даша Александрова.

Праздник "Алые паруса" начнется на Дворцовой площади 23 июня в 22.00. Сначала выпускники услышат поздравления от официальных лиц, а затем состоится театрализованное шоу, подробности которого организаторы пока не раскрывают.

"Свето-пиротехническое шоу в акватории Невы начнется в 00.40. Тогда же в исполнении симфонического оркестра зазвучат над Невой мелодии из фильмов про будущее и совершенно новая музыка, написанная специально для праздника. Кульминацией самой романтичной ночи в году станет появление бригантины под алыми парусами. По традиции, в роли корабля из повести Александра Грина выступит шведский парусник Tre Kronor", — отмечается в сообщении.