Полиция по запросу Поклонской проверит кинокомпанию Учителя, заявил адвокат

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга запросила документы у кинокомпании режиссера Алексея Учителя по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской, сообщил РИА Новости адвокат режиссера Константин Добрынин.

"Пока это просто запрос от полиции о предоставлении документов для проведения проверки в связи с возможным наличием совершения преступления", — сказал адвокат.

Он пояснил, что это не обыск и не изъятие документов, а просто запрос, на который следует ответить в установленный законом срок. "Мы пока подумаем", — ответил адвокат на вопрос, намерена ли киностудия предоставлять необходимые документы.

Алексей Учитель является режиссером готовящегося к прокату с 25 октября фильма "Матильда".

Ранее СМИ сообщали, что представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда", рассказывающий о романе наследника престола Николая Романова (будущего Николая II) и знаменитой балерины Матильды Кшесинской, "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину.

Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".