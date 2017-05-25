В Канне освистали фильм украинского режиссера о России

Дворец фестивалей и конгрессов перед открытием 70-го Каннского международного кинофестиваля. Архивное фото

Дворец фестивалей и конгрессов перед открытием 70-го Каннского международного кинофестиваля. Архивное фото

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая" вызвал неодобрительную реакцию зрителей на Каннском кинофестивале, сообщает портал "Кинопоиск".

После окончания пресс-просмотра киноленты собравшиеся в зале "Дебюсси" начали свистеть и улюлюкать, а аплодисментов практически не было слышно, отмечает портал.

"Кроткая" является вольной интерпретацией одноименной повести Достоевского, однако действие происходит в современной России.

"Моей целью было исследовать мифологию российского, постсоветского общества, культурный контекст, менталитет людей, населяющих эту сюрреалистичную страну", — заявил режиссер в интервью Variety незадолго до показа.

Фильм "Кроткая" снят на русском языке, отмечает "Кинопоиск".

"Я думаю: вроде две России, но у Звягинцева она какая-то живая, а тут совсем безнадега", — приводит "Кинопоиск" комментарий одного из американских журналистов.

70-й Международный Каннский кинофестиваль проходит на юго-востоке Франции с 17 по 28 мая. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который участвует в основном конкурсе кинофестиваля, получил множество положительных отзывов критиков.