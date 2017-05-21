Фильм Звягинцева получил самую высокую оценку критиков в пятый день в Канне

КАНН, 21 мая — РИА Новости. Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, который участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля, на пятый день киносмотра получил самую высокую оценку от критиков — 3,2 балла, следует из материалов журнала Screen.
К настоящему моменту публике показали шесть фильмов основной программы. Второе место рейтинга делят картины "Изумленный" Тодда Хейнса и "Квадрат" Рубена Остлунда — они получили 2,7 балла. На третьем месте с 2,5 балла — "120 ударов в минуту" Робина Кампийо, на четвертом — "Окча" Пон Чжун Хо, на пятом — "Луна Юпитера" Корнела Мундруцо.
Фильм Звягинцева рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о своем двенадцатилетнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает. Премьера фильма прошла в четверг.