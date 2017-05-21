Фильм Звягинцева получил самую высокую оценку критиков в пятый день в Канне

Режиссер Андрей Звягинцев во время фотоколла фильма Нелюбовь во время Каннского кинофестиваля. 18 мая 2017

Режиссер Андрей Звягинцев во время фотоколла фильма Нелюбовь во время Каннского кинофестиваля. 18 мая 2017

КАНН, 21 мая — РИА Новости. Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, который участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля, на пятый день киносмотра получил самую высокую оценку от критиков — 3,2 балла, следует из материалов журнала Screen.

Каждый день в Канне составляют рейтинг фильмов основной программы на основе оценок кинокритиков.

К настоящему моменту публике показали шесть фильмов основной программы. Второе место рейтинга делят картины "Изумленный" Тодда Хейнса и "Квадрат" Рубена Остлунда — они получили 2,7 балла. На третьем месте с 2,5 балла — "120 ударов в минуту" Робина Кампийо, на четвертом — "Окча" Пон Чжун Хо, на пятом — "Луна Юпитера" Корнела Мундруцо.

Фильм Звягинцева рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о своем двенадцатилетнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает. Премьера фильма прошла в четверг.