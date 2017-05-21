США
21.0521 мая09:18МСК
USD57.16-0.31
EUR63.65-0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Кто убил Лору Палмер: что нужно знать перед премьерой "Твин Пикса"

09:0021.05.2017
02811
© Public domainМногосерийный фильм Твин ПиксМногосерийный фильм Твин Пикс
© Public domain

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Виктория Сальникова. В финальной сцене сериала "Твин Пикс" 1991 года Лора Палмер пообещала агенту Куперу, что они встретятся через 25 лет. Прошло на год больше, но эта встреча все же произойдет. Легендарный сериал возвращается на экраны: 21 мая в США состоится премьера третьего сезона. Режиссером всех 18 серий стал Дэвид Линч. 

Многосерийный фильм Твин Пикс
© Showtime
Это снова началось: поклонники готовятся к третьему сезону "Твин Пикса"
В России сериал будет транслировать телеканал ТВ-3. Премьера состоится на день позже — 22 мая в 23:00 по московскому времени. "Твин Пикс" также покажет онлайн-сервис "Амедиатека": серии будут выходить одновременно с США. Первый двухчасовой эпизод станет доступен 22 мая в шесть утра.

Специальный гид по "Твин Писку" поможет поклонникам сериала вспомнить его детали, а "непосвященным" узнать, кто такой агент Купер, и подготовиться к просмотру. 

Мир "Твин Пикса"

Жизнь в небольшом городке Твин Пикс, расположенном на обочине Вашингтона, текла своим чередом, пока на берегу местного озера не нашли обнаженное тело старшеклассницы Лоры Палмер. Расследовать дело поручили специальному агенту ФБР Дейлу Куперу, который приехал в город с "большой земли". 

"Я в жизни не видел столько деревьев", — записал Купер на диктофон, когда въехал в город. 

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)Кадр из сериала "Твин Пикс"
© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)
Кадр из сериала "Твин Пикс"

Вначале жизнь Твин Пикса кажется сонной, если не сказать скучной. Но за благопристойными фасадами местных домов скрываются неприглядные тайны и обнаруживаются неожиданные связи. А бытовая, на первый взгляд, история убийства — первое звено в цепочке мистических событий. 

Вселенная "Твин Пикса" — это головоломка. Цифры, артефакты, оборванные на полуслове фразы — все неслучайно. В фан-сообществах и спустя 26 лет обсуждают, чем же на самом деле являются совы.

Кафе Double R, которое посещал агент Купер ради "чертовски хорошего кофе", — одно из знаковых мест Твин Пикса. Здесь же готовили легендарный вишневый пирог. 

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)Кадр из сериала "Твин пикс"
© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)
Кадр из сериала "Твин пикс"

Интерьер The Great Nothern запомнился каждому: светильники здесь сделаны из оленьих рогов, а на полу лежат ковры с индейскими узорами. В нем воплощен дух северных лесов, среди которых затерян Твин Пикс. 

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)Кадр из сериала "Твин пикс"
© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)
Кадр из сериала "Твин пикс"

Полицейский участок Твин Пикса мало отличается от участков в других американских городах. Разве только тем, что именно здесь работают агент Купер и шериф Гарри С. Трумен. 

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)Кадр из сериала "Твин пикс"
© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)
Кадр из сериала "Твин пикс"

Особняк Палмеров — классический дом консервативной семьи достатка чуть выше среднего. Его черты: уютная, но тесная обстановка и семейные фотографии в рамках на тумбах в гостиной комнате. 

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)Кадр из сериала "Твин пикс"
© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)
Кадр из сериала "Твин пикс"

Черный Вигвам — место, в котором обитают мистические персонажи сериала. Внутри расположена красная комната с занавесками и креслами. По легенде, здесь можно встретиться со своей темной стороной.

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)Кадр из сериала "Твин пикс"
© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)
Кадр из сериала "Твин пикс"

Жители Твин Пикса

Дейл Купер (Кайл Маклахлен)

Купер любит начать день с чашечки черного кофе, а мысли и наблюдения записывает на диктофон, обращаясь к своей секретарше Дайане. Методы работы агента кажутся эксцентричными: он полагается на интуицию и всерьез относится к образам из своих снов. Купер не теряет самообладания, у него широкий кругозор и, кажется, мистические способности. 

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)Кадр из сериала "Твин пикс"
© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)
Кадр из сериала "Твин пикс"

Лора Палмер (Шерил Ли)

Умница и красавица Лора была любимицей родителей и одноклассников. Но после смерти девушки выяснилось, что та вела двойную жизнь, употребляла наркотики и посещала подпольное казино. На страницах найденного секретного дневника она изливала накопившуюся боль и признавалась, что стала жертвой насилия со стороны злой сущности по имени Боб. 

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)Кадр из сериала "Твин пикс"
© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)
Кадр из сериала "Твин пикс"

Одри Хорн (Шерилин Ферн)

Одри — одноклассница Лоры Палмер и дочь владельца отеля The Great Nothern. Девушка страдает от нехватки родительской любви, что порой толкает ее на странные поступки. Одри была влюблена в Купера и помогала ему в расследовании убийства Лоры. По слухам, роман между персонажами был описан в сценарии, но Кайл Маклахлен настоял на удалении этих эпизодов. Актер посчитал, что Купер не согласился бы на отношения с Одри.

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)Кадр из сериала "Твин пикс"
© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)
Кадр из сериала "Твин пикс"

Боб (Френк Сильва)

Дух, который вселяется в тела людей и толкает их на страшные поступки. Боб пытался завладеть душой Лоры Палмер, но та не поддалась. Он обитает в Черном Вигваме и питается людскими страстями. 

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)Кадр из сериала "Твин пикс"
© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)
Кадр из сериала "Твин пикс"

Дама с поленом (Кэтрин Коулсон)

Немногословная дама ходит с поленом в руках и получает от него секретную информацию. "Я слышала, что вы говорили о Лоре Палмер. Когда-нибудь моему полену будет что об этом сказать. Вчера ночью оно кое-что видело", — сказала она агенту Куперу в одном из эпизодов, но он ей не поверил. А зря. 

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)Кадр из сериала "Твин пикс"
© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)
Кадр из сериала "Твин пикс"

Что мы знаем о новом сезоне

Дэвид Линч хотел собрать в сериале как можно больше актеров из первых сезонов

Известно, что к сериалу присоединились Кайл Маклахлен (агент Купер), Дэвид Духовны (агент-трансвестит Дениз), Шерил Ли (Лора Палмер), Шерилин Фенн (Одри Хорн), Кимми Робертсон (секретарша полицейского участка Люси), Рей Уайз (отец Лоры Палмер), Медхен Амик (Шелли), Пегги Липтон (хозяйка закусочной Норма Дженнингс) и другие.

В сериале также появится Дама с поленом, но, к сожалению, в последний раз. Актриса Кэтрин Э. Колсон скончалась в сентябре 2015 года. 

© Фото : Entertainment WeeklyОбложка журнала Entertainment Weekly №1459 от 31 марта 2017
© Фото : Entertainment Weekly
Обложка журнала Entertainment Weekly №1459 от 31 марта 2017

В сериале не будет нескольких ключевых персонажей

Актер Майкл Дж. Андерсон, исполнивший роль карлика из Черного Вигвама, отказался от съемок в продолжении сериала. 

Кажется, в новом "Твин Пиксе" не нашлось места и для Донны Хейворд, лучшей подруги Лоры Палмер. Лары Флинн Бойл нет в списке актеров, принявших участие в съемках. 

Шериф Трумен, которого на экране воплотил Майкл Онткин, также не появится в сериале. А Фрэнк Силва, сыгравший злого духа Боба, умер в 1995 году. 

© AFP 2017 / Valery HacheАмериканский актер Кайл Маклахлен
© AFP 2017 / Valery Hache
Американский актер Кайл Маклахлен

В сериале появятся новые герои

К съемкам присоединились Наоми Уоттс, Моника Беллуччи, Аманда Сейфрид, Криста Белл, Лора Дерн, Тим Рот, Джеймс Белуши и другие. 

В сериале также снялись многие музыканты — например, вокалист Трент Резнор и гитарист Роберт Финк из группы Nine Inch Nails и лидер Pearl Jam Эдди Веддер. 

© AP Photo / Steve Cohn/Invision for ShowtimeАктеры сериала "Твин Пикс" во время презентации нового сезона на телеканале Showtime. 9 января 2017
© AP Photo / Steve Cohn/Invision for Showtime
Актеры сериала "Твин Пикс" во время презентации нового сезона на телеканале Showtime. 9 января 2017

Саундтрек будет по-прежнему хорош

Музыку к новому сезону написал все тот же Анджело Бадаламенти. Написанные им мелодии для "Твин Пикса" стали культовыми: их знают даже те, кто не смотрел сериал. Плохо быть не может. 

Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена