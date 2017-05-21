Кто убил Лору Палмер: что нужно знать перед премьерой "Твин Пикса"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Виктория Сальникова. В финальной сцене сериала "Твин Пикс" 1991 года Лора Палмер пообещала агенту Куперу, что они встретятся через 25 лет. Прошло на год больше, но эта встреча все же произойдет. Легендарный сериал возвращается на экраны: 21 мая в США состоится премьера третьего сезона. Режиссером всех 18 серий стал Дэвид Линч.

В России сериал будет транслировать телеканал ТВ-3. Премьера состоится на день позже — 22 мая в 23:00 по московскому времени. "Твин Пикс" также покажет онлайн-сервис "Амедиатека": серии будут выходить одновременно с США. Первый двухчасовой эпизод станет доступен 22 мая в шесть утра.

Специальный гид по "Твин Писку" поможет поклонникам сериала вспомнить его детали, а "непосвященным" узнать, кто такой агент Купер, и подготовиться к просмотру.

Мир "Твин Пикса"

Жизнь в небольшом городке Твин Пикс, расположенном на обочине Вашингтона, текла своим чередом, пока на берегу местного озера не нашли обнаженное тело старшеклассницы Лоры Палмер. Расследовать дело поручили специальному агенту ФБР Дейлу Куперу, который приехал в город с "большой земли".

"Я в жизни не видел столько деревьев", — записал Купер на диктофон, когда въехал в город.

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин Пикс" © Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин Пикс"

Вначале жизнь Твин Пикса кажется сонной, если не сказать скучной. Но за благопристойными фасадами местных домов скрываются неприглядные тайны и обнаруживаются неожиданные связи. А бытовая, на первый взгляд, история убийства — первое звено в цепочке мистических событий.

Вселенная "Твин Пикса" — это головоломка. Цифры, артефакты, оборванные на полуслове фразы — все неслучайно. В фан-сообществах и спустя 26 лет обсуждают, чем же на самом деле являются совы.

Кафе Double R, которое посещал агент Купер ради "чертовски хорошего кофе", — одно из знаковых мест Твин Пикса. Здесь же готовили легендарный вишневый пирог.

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс" © Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс"

Интерьер The Great Nothern запомнился каждому: светильники здесь сделаны из оленьих рогов, а на полу лежат ковры с индейскими узорами. В нем воплощен дух северных лесов, среди которых затерян Твин Пикс.

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс" © Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс"

Полицейский участок Твин Пикса мало отличается от участков в других американских городах. Разве только тем, что именно здесь работают агент Купер и шериф Гарри С. Трумен.

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс" © Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс"

Особняк Палмеров — классический дом консервативной семьи достатка чуть выше среднего. Его черты: уютная, но тесная обстановка и семейные фотографии в рамках на тумбах в гостиной комнате.

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс" © Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс"

Черный Вигвам — место, в котором обитают мистические персонажи сериала. Внутри расположена красная комната с занавесками и креслами. По легенде, здесь можно встретиться со своей темной стороной.

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс" © Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс"

Жители Твин Пикса

Дейл Купер (Кайл Маклахлен)

Купер любит начать день с чашечки черного кофе, а мысли и наблюдения записывает на диктофон, обращаясь к своей секретарше Дайане. Методы работы агента кажутся эксцентричными: он полагается на интуицию и всерьез относится к образам из своих снов. Купер не теряет самообладания, у него широкий кругозор и, кажется, мистические способности.

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс" © Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс"

Лора Палмер (Шерил Ли)

Умница и красавица Лора была любимицей родителей и одноклассников. Но после смерти девушки выяснилось, что та вела двойную жизнь, употребляла наркотики и посещала подпольное казино. На страницах найденного секретного дневника она изливала накопившуюся боль и признавалась, что стала жертвой насилия со стороны злой сущности по имени Боб.

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс" © Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс"

Одри Хорн (Шерилин Ферн)

Одри — одноклассница Лоры Палмер и дочь владельца отеля The Great Nothern. Девушка страдает от нехватки родительской любви, что порой толкает ее на странные поступки. Одри была влюблена в Купера и помогала ему в расследовании убийства Лоры. По слухам, роман между персонажами был описан в сценарии, но Кайл Маклахлен настоял на удалении этих эпизодов. Актер посчитал, что Купер не согласился бы на отношения с Одри.

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс" © Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс"

Боб (Френк Сильва)

Дух, который вселяется в тела людей и толкает их на страшные поступки. Боб пытался завладеть душой Лоры Палмер, но та не поддалась. Он обитает в Черном Вигваме и питается людскими страстями.

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс" © Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс"

Дама с поленом (Кэтрин Коулсон)

Немногословная дама ходит с поленом в руках и получает от него секретную информацию. "Я слышала, что вы говорили о Лоре Палмер. Когда-нибудь моему полену будет что об этом сказать. Вчера ночью оно кое-что видело", — сказала она агенту Куперу в одном из эпизодов, но он ей не поверил. А зря.

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс" © Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс"

Что мы знаем о новом сезоне

Дэвид Линч хотел собрать в сериале как можно больше актеров из первых сезонов

Известно, что к сериалу присоединились Кайл Маклахлен (агент Купер), Дэвид Духовны (агент-трансвестит Дениз), Шерил Ли (Лора Палмер), Шерилин Фенн (Одри Хорн), Кимми Робертсон (секретарша полицейского участка Люси), Рей Уайз (отец Лоры Палмер), Медхен Амик (Шелли), Пегги Липтон (хозяйка закусочной Норма Дженнингс) и другие.

В сериале также появится Дама с поленом, но, к сожалению, в последний раз. Актриса Кэтрин Э. Колсон скончалась в сентябре 2015 года.

© Фото : Entertainment Weekly Обложка журнала Entertainment Weekly №1459 от 31 марта 2017 © Фото : Entertainment Weekly Обложка журнала Entertainment Weekly №1459 от 31 марта 2017

В сериале не будет нескольких ключевых персонажей

Актер Майкл Дж. Андерсон, исполнивший роль карлика из Черного Вигвама, отказался от съемок в продолжении сериала.

Кажется, в новом "Твин Пиксе" не нашлось места и для Донны Хейворд, лучшей подруги Лоры Палмер. Лары Флинн Бойл нет в списке актеров, принявших участие в съемках.

Шериф Трумен, которого на экране воплотил Майкл Онткин, также не появится в сериале. А Фрэнк Силва, сыгравший злого духа Боба, умер в 1995 году.

В сериале появятся новые герои

К съемкам присоединились Наоми Уоттс, Моника Беллуччи, Аманда Сейфрид, Криста Белл, Лора Дерн, Тим Рот, Джеймс Белуши и другие.

В сериале также снялись многие музыканты — например, вокалист Трент Резнор и гитарист Роберт Финк из группы Nine Inch Nails и лидер Pearl Jam Эдди Веддер.

© AP Photo / Steve Cohn/Invision for Showtime Актеры сериала "Твин Пикс" во время презентации нового сезона на телеканале Showtime. 9 января 2017 © AP Photo / Steve Cohn/Invision for Showtime Актеры сериала "Твин Пикс" во время презентации нового сезона на телеканале Showtime. 9 января 2017

Саундтрек будет по-прежнему хорош

Музыку к новому сезону написал все тот же Анджело Бадаламенти. Написанные им мелодии для "Твин Пикса" стали культовыми: их знают даже те, кто не смотрел сериал. Плохо быть не может.