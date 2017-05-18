Звягинцев отрицает, что в фильме "Нелюбовь" есть политическая пропаганда

КАНН, 18 мая — РИА Новости. Кинорежиссер Андрей Звягинцев не считает, что в его фильме "Нелюбовь", который участвует в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, есть политическая пропаганда, он назвал существующий в фильме подтекст не политическим, а метафизическим.

Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о своем двенадцатилетнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.

Параллельно с основной сюжетной линией в фильме встречаются вставки из новостей и телепередач, например, о запрете писать новости о конце света, выборах и вооруженном конфликте в Украине. Из-за этого часть журналистов на фестивале сразу назвала фильм политическим, а некоторые из них решили, что в основе сюжета лежит метафора развода России и Украины.

"Без сомнения, вы видели мою картину "Левиафан", вы можете вывести преемственность взгляда на нашу российскую его часть и наших соседей. Мне кажется, совершенна понятна интенция авторская… Моя глубокая убежденность в том, что если отбросить шоры пропагандистского взгляда на вещи, можно понять, что в этом нет никакой пропаганды", — сказал Звягинцев журналистам в четверг.

При этом продюсер картины Александр Роднянский подчеркнул, что несмотря на то, что действие фильма происходит в России, фильм ею не ограничивается. "Он исследует человеческую природу без границ, и если вы посмотрите на Украину — это моя родная страна — то вы тоже найдете там людей, которые живут подобным образом", — пояснил он.