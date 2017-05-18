Пастила, подлодка или вечная мерзлота: выбери лучший музей России

Традиционно в мировые рейтинги попадают крупнейшие российские собрания — Эрмитаж, Третьяковка и ГМИИ имени А. С. Пушкина, но помимо столичных гигантов существует масса необычных и по-настоящему уникальных музеев. Составьте свой топ удивительных мест со всей страны, которые, по-вашему мнению, достойны войти в список лучших. В традиционный, в этом году юбилейный — 40-й Международный день музеев РИА Новости предлагает составить альтернативный рейтинг российских музеев.