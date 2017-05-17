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Культура

В Эрмитаже в июне выставят уникальную экспозицию из Музея Египта в Турине

12:0517.05.2017
(обновлено: 12:06 17.05.2017)
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© РИА Новости / Анжела БабенкоЗдание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фотоЗдание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Анжела Бабенко

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 17 мая — РИА Новости. Уникальная экспозиция из коллекции Египетского музея в Турине будет выставлена в Государственном Эрмитаже в июне текущего года, сообщается в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Паоло Джентилони.

"В июне текущего года в Государственном Эрмитаже начнет работу уникальная экспозиция из коллекции исторических артефактов туринского Музея Египта", — говорится в материалах.

Также отмечается, что в 2018 году в Италии пройдут "Русские сезоны", в рамках которых выступят ведущие театральные и концертные коллективы, а крупным культурным событием осени станут Дни Москвы в Милане, Генуе, Венеции.

Государственный Эрмитаж: 250 лет в искусстве
© РИА Новости / РыбчинскийПерейти в фотобанкИсследователи фотографируют картины в ультрафиолетовых и рентгеновских лучах в лаборатории физики Государственного Эрмитажа.Исследователи фотографируют картины в ультрафиолетовых и рентгеновских лучах в лаборатории физики Государственного Эрмитажа
© РИА Новости / Рыбчинский
Перейти в фотобанк
Исследователи фотографируют картины в ультрафиолетовых и рентгеновских лучах в лаборатории физики Государственного Эрмитажа.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНовый Эрмитаж, знаменитый своим портиком с фигурами атлантов, – единственный корпус музея, построенный специально для хранения коллекции. Его создание Николай I поручил немецкому зодчему Лео фон Кленце. Осуществление проекта Кленце доверил русским архитекторам В.П. Стасову и Н.Е. Ефимову. Эти мастера существенно доработали облик здания, чтобы оно не контрастировало с окружающими строениями.Здание Нового Эрмитажа, портик которого украшают гранитные статуи атлантов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Новый Эрмитаж, знаменитый своим портиком с фигурами атлантов, – единственный корпус музея, построенный специально для хранения коллекции. Его создание Николай I поручил немецкому зодчему Лео фон Кленце. Осуществление проекта Кленце доверил русским архитекторам В.П. Стасову и Н.Е. Ефимову. Эти мастера существенно доработали облик здания, чтобы оно не контрастировало с окружающими строениями.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКоллекцию Гоцковского, положившую начало музею, разместили в галереях Малого Эрмитажа – павильона для уединенного отдыха, пристроенного к Зимнему дворцу. За годы существования собрание так разрослось, что в наши дни экспонируется сразу в семи зданиях – Большом и Малом Эрмитаже, Главном штабе, дворце Меньшикова, Зимнем дворце, Новом Эрмитаже и Эрмитажном театре.Государственный Эрмитаж. Открытие выставки Совершенная Виктория, посвященной 300-летию Полтавской битвы
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Коллекцию Гоцковского, положившую начало музею, разместили в галереях Малого Эрмитажа – павильона для уединенного отдыха, пристроенного к Зимнему дворцу. За годы существования собрание так разрослось, что в наши дни экспонируется сразу в семи зданиях – Большом и Малом Эрмитаже, Главном штабе, дворце Меньшикова, Зимнем дворце, Новом Эрмитаже и Эрмитажном театре.
© РИА Новости / Рудольф КучеровПерейти в фотобанкДиректор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский у картины Рембрандта ван Рейна "Даная" (1636), отданной на реставрацию.Директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский у картины Рембрандта ван Рейна Даная (1636), отданной на реставрацию
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский у картины Рембрандта ван Рейна "Даная" (1636), отданной на реставрацию.
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкВыезд Российского Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны из Зимнего дворца во время празднования 300-летнего юбилея Дома Романовых.Выезд Российского Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны из Зимнего дворца во время празднования 300-летнего юбилея Дома Романовых
© РИА Новости / РИА Новости
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Выезд Российского Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны из Зимнего дворца во время празднования 300-летнего юбилея Дома Романовых.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ наши дни Эрмитаж предлагает тематические экскурсии, лекции, игры-путешествия (квесты) для детей разных возрастов. При музее работают несколько кружков и клубов, развивающих кругозор младшего поколения. Кроме того, сотрудники Эрмитажа проводят увлекательные занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья и ребятами из приютов и социальных гостиниц.Школьники в одном из залов Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В наши дни Эрмитаж предлагает тематические экскурсии, лекции, игры-путешествия (квесты) для детей разных возрастов. При музее работают несколько кружков и клубов, развивающих кругозор младшего поколения. Кроме того, сотрудники Эрмитажа проводят увлекательные занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья и ребятами из приютов и социальных гостиниц.
© РИА Новости / Сергей КомпанийченкоПерейти в фотобанкВ один из холодных декабрьских дней 1837 года, когда в Зимнем дворце усиленно топили, искры из дымохода попали на деревянную стену Петровского зала, и начался пожар, бушевавший три дня. Огонь практически полностью уничтожил внутреннюю отделку дворца, включая великолепное барочное убранство Парадной лестницы. В ходе восстановительных работ под руководством архитектора В.П. Стасова лестница была воссоздана почти без изменений и сохранила блестящий парадный стиль, в котором первоначально оформил дворец выдающийся зодчий Б. Растрелли.Иорданская лестница в Государственном Эрмитаже
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в фотобанк
В один из холодных декабрьских дней 1837 года, когда в Зимнем дворце усиленно топили, искры из дымохода попали на деревянную стену Петровского зала, и начался пожар, бушевавший три дня. Огонь практически полностью уничтожил внутреннюю отделку дворца, включая великолепное барочное убранство Парадной лестницы. В ходе восстановительных работ под руководством архитектора В.П. Стасова лестница была воссоздана почти без изменений и сохранила блестящий парадный стиль, в котором первоначально оформил дворец выдающийся зодчий Б. Растрелли.
© РИА Новости / РыбчинскийПерейти в фотобанкАнтичные скульптуры Государственного Эрмитажа до и после реставрации.Античные скульптуры Государственного Эрмитажа до и после реставрации
© РИА Новости / Рыбчинский
Перейти в фотобанк
Античные скульптуры Государственного Эрмитажа до и после реставрации.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкКот в подвале Эрмитажа во время ежегодной акции "День эрмитажного кота".Кот в подвале Эрмитажа во время ежегодной акции День эрмитажного кота
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Кот в подвале Эрмитажа во время ежегодной акции "День эрмитажного кота".
© РИА Новости / Всеволод ТарасевичПерейти в фотобанкСтуденты в залах Итальянского искусства Государственного Эрмитажа в Ленинграде.Студенты в залах Итальянского искусства Государственного Эрмитажа
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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Студенты в залах Итальянского искусства Государственного Эрмитажа в Ленинграде.
© РИА Новости / Я. БродскийПерейти в фотобанкПолотна Эрмитажа вынуты из рам. Блокадный Ленинград.Эрмитаж в дни блокады Ленинграда
© РИА Новости / Я. Бродский
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Полотна Эрмитажа вынуты из рам. Блокадный Ленинград.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПалата для раненых офицеров в Зимнем дворце во время I мировой войны 1914-1918 г.г.Палата для раненых офицеров в Зимнем дворце
© РИА Новости
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Палата для раненых офицеров в Зимнем дворце во время I мировой войны 1914-1918 г.г.
© AP Photo / Dmitry LovetskyДевушки-курсантки академии МВД перед зданием ЭрмитажаДевушки-курсантки академии МВД перед зданием Эрмитажа
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Девушки-курсантки академии МВД перед зданием Эрмитажа
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ 2006 году в ходе плановой внутренней проверки в Эрмитаже было обнаружено исчезновение 221 экспоната. Из музея пропали памятники русского ювелирного искусства, главным образом эмали, примерной стоимостью в 130 миллионов рублей. Следствие установило, что в краже принимали участие хранитель большей части этих экспонатов, скончавшаяся в начале проверки, и ее родственники. В 2006-2007 гг. часть похищенных вещей удалось вернуть.Девушка осматривает экспозицию Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В 2006 году в ходе плановой внутренней проверки в Эрмитаже было обнаружено исчезновение 221 экспоната. Из музея пропали памятники русского ювелирного искусства, главным образом эмали, примерной стоимостью в 130 миллионов рублей. Следствие установило, что в краже принимали участие хранитель большей части этих экспонатов, скончавшаяся в начале проверки, и ее родственники. В 2006-2007 гг. часть похищенных вещей удалось вернуть.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВоспитанники Кронштадского морского кадетского корпуса во время экскурсии в Государственном Эрмитаже.Воспитанники Кронштадского морского кадетского корпуса в Государственном Эрмитаже
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Воспитанники Кронштадского морского кадетского корпуса во время экскурсии в Государственном Эрмитаже.
© РИА Новости / Сергей КомпанийченкоПерейти в фотобанкВоенная галерея 1812 года в Зимнем дворце – памятник воинской славы России, созданный по проекту прославленного русского архитектора К. Росси. На ее стенах в пять рядов размещены 332 поясных портрета героев Отечественной войны 1812 г. Они были написаны английским художником Дж. Доу при участии русских живописцев А.В. Полякова и В.А. Голике. На парадных портретах изображены фельдмаршалы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай де Толли, великий князь Константин Павлович и английский герцог Артур Веллингтон. В торце галереи расположены конные портреты Александра I, короля Пруссии Фридриха Вильгельма III и императора Австрии Франца I.Посетители осматривают произведения искусства в одном из залов Государственного Эрмитажа
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в фотобанк
Военная галерея 1812 года в Зимнем дворце – памятник воинской славы России, созданный по проекту прославленного русского архитектора К. Росси. На ее стенах в пять рядов размещены 332 поясных портрета героев Отечественной войны 1812 г. Они были написаны английским художником Дж. Доу при участии русских живописцев А.В. Полякова и В.А. Голике. На парадных портретах изображены фельдмаршалы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай де Толли, великий князь Константин Павлович и английский герцог Артур Веллингтон. В торце галереи расположены конные портреты Александра I, короля Пруссии Фридриха Вильгельма III и императора Австрии Франца I.
© РИА Новости / СамойловПерейти в фотобанкКоллекция Эрмитажа насчитывает около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры (3 106 071 экспонат на 1 января 2013 года). В ее составе – живопись, графика, скульптура, предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материл.Запасник картин в Эрмитаже
© РИА Новости / Самойлов
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Коллекция Эрмитажа насчитывает около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры (3 106 071 экспонат на 1 января 2013 года). В ее составе – живопись, графика, скульптура, предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материл.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСкульптуры на крыше Государственного Эрмитажа.Скульптуры на крыше Государственного Эрмитажа
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Скульптуры на крыше Государственного Эрмитажа.
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