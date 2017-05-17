В Эрмитаже в июне выставят уникальную экспозицию из Музея Египта в Турине
12:0517.05.2017
(обновлено: 12:06 17.05.2017)
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 17 мая — РИА Новости. Уникальная экспозиция из коллекции Египетского музея в Турине будет выставлена в Государственном Эрмитаже в июне текущего года, сообщается в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Паоло Джентилони.
"В июне текущего года в Государственном Эрмитаже начнет работу уникальная экспозиция из коллекции исторических артефактов туринского Музея Египта", — говорится в материалах.
Также отмечается, что в 2018 году в Италии пройдут "Русские сезоны", в рамках которых выступят ведущие театральные и концертные коллективы, а крупным культурным событием осени станут Дни Москвы в Милане, Генуе, Венеции.
Исследователи фотографируют картины в ультрафиолетовых и рентгеновских лучах в лаборатории физики Государственного Эрмитажа.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНовый Эрмитаж, знаменитый своим портиком с фигурами атлантов, – единственный корпус музея, построенный специально для хранения коллекции. Его создание Николай I поручил немецкому зодчему Лео фон Кленце. Осуществление проекта Кленце доверил русским архитекторам В.П. Стасову и Н.Е. Ефимову. Эти мастера существенно доработали облик здания, чтобы оно не контрастировало с окружающими строениями.
Новый Эрмитаж, знаменитый своим портиком с фигурами атлантов, – единственный корпус музея, построенный специально для хранения коллекции. Его создание Николай I поручил немецкому зодчему Лео фон Кленце. Осуществление проекта Кленце доверил русским архитекторам В.П. Стасову и Н.Е. Ефимову. Эти мастера существенно доработали облик здания, чтобы оно не контрастировало с окружающими строениями.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКоллекцию Гоцковского, положившую начало музею, разместили в галереях Малого Эрмитажа – павильона для уединенного отдыха, пристроенного к Зимнему дворцу. За годы существования собрание так разрослось, что в наши дни экспонируется сразу в семи зданиях – Большом и Малом Эрмитаже, Главном штабе, дворце Меньшикова, Зимнем дворце, Новом Эрмитаже и Эрмитажном театре.
Коллекцию Гоцковского, положившую начало музею, разместили в галереях Малого Эрмитажа – павильона для уединенного отдыха, пристроенного к Зимнему дворцу. За годы существования собрание так разрослось, что в наши дни экспонируется сразу в семи зданиях – Большом и Малом Эрмитаже, Главном штабе, дворце Меньшикова, Зимнем дворце, Новом Эрмитаже и Эрмитажном театре.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский у картины Рембрандта ван Рейна "Даная" (1636), отданной на реставрацию.
Выезд Российского Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны из Зимнего дворца во время празднования 300-летнего юбилея Дома Романовых.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ наши дни Эрмитаж предлагает тематические экскурсии, лекции, игры-путешествия (квесты) для детей разных возрастов. При музее работают несколько кружков и клубов, развивающих кругозор младшего поколения. Кроме того, сотрудники Эрмитажа проводят увлекательные занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья и ребятами из приютов и социальных гостиниц.
В наши дни Эрмитаж предлагает тематические экскурсии, лекции, игры-путешествия (квесты) для детей разных возрастов. При музее работают несколько кружков и клубов, развивающих кругозор младшего поколения. Кроме того, сотрудники Эрмитажа проводят увлекательные занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья и ребятами из приютов и социальных гостиниц.
© РИА Новости / Сергей КомпанийченкоПерейти в фотобанкВ один из холодных декабрьских дней 1837 года, когда в Зимнем дворце усиленно топили, искры из дымохода попали на деревянную стену Петровского зала, и начался пожар, бушевавший три дня. Огонь практически полностью уничтожил внутреннюю отделку дворца, включая великолепное барочное убранство Парадной лестницы. В ходе восстановительных работ под руководством архитектора В.П. Стасова лестница была воссоздана почти без изменений и сохранила блестящий парадный стиль, в котором первоначально оформил дворец выдающийся зодчий Б. Растрелли.
В один из холодных декабрьских дней 1837 года, когда в Зимнем дворце усиленно топили, искры из дымохода попали на деревянную стену Петровского зала, и начался пожар, бушевавший три дня. Огонь практически полностью уничтожил внутреннюю отделку дворца, включая великолепное барочное убранство Парадной лестницы. В ходе восстановительных работ под руководством архитектора В.П. Стасова лестница была воссоздана почти без изменений и сохранила блестящий парадный стиль, в котором первоначально оформил дворец выдающийся зодчий Б. Растрелли.
Античные скульптуры Государственного Эрмитажа до и после реставрации.
Кот в подвале Эрмитажа во время ежегодной акции "День эрмитажного кота".
Студенты в залах Итальянского искусства Государственного Эрмитажа в Ленинграде.
Полотна Эрмитажа вынуты из рам. Блокадный Ленинград.
Палата для раненых офицеров в Зимнем дворце во время I мировой войны 1914-1918 г.г.
© AP Photo / Dmitry LovetskyДевушки-курсантки академии МВД перед зданием Эрмитажа
Девушки-курсантки академии МВД перед зданием Эрмитажа
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ 2006 году в ходе плановой внутренней проверки в Эрмитаже было обнаружено исчезновение 221 экспоната. Из музея пропали памятники русского ювелирного искусства, главным образом эмали, примерной стоимостью в 130 миллионов рублей. Следствие установило, что в краже принимали участие хранитель большей части этих экспонатов, скончавшаяся в начале проверки, и ее родственники. В 2006-2007 гг. часть похищенных вещей удалось вернуть.
В 2006 году в ходе плановой внутренней проверки в Эрмитаже было обнаружено исчезновение 221 экспоната. Из музея пропали памятники русского ювелирного искусства, главным образом эмали, примерной стоимостью в 130 миллионов рублей. Следствие установило, что в краже принимали участие хранитель большей части этих экспонатов, скончавшаяся в начале проверки, и ее родственники. В 2006-2007 гг. часть похищенных вещей удалось вернуть.
Воспитанники Кронштадского морского кадетского корпуса во время экскурсии в Государственном Эрмитаже.
© РИА Новости / Сергей КомпанийченкоПерейти в фотобанкВоенная галерея 1812 года в Зимнем дворце – памятник воинской славы России, созданный по проекту прославленного русского архитектора К. Росси. На ее стенах в пять рядов размещены 332 поясных портрета героев Отечественной войны 1812 г. Они были написаны английским художником Дж. Доу при участии русских живописцев А.В. Полякова и В.А. Голике. На парадных портретах изображены фельдмаршалы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай де Толли, великий князь Константин Павлович и английский герцог Артур Веллингтон. В торце галереи расположены конные портреты Александра I, короля Пруссии Фридриха Вильгельма III и императора Австрии Франца I.
Военная галерея 1812 года в Зимнем дворце – памятник воинской славы России, созданный по проекту прославленного русского архитектора К. Росси. На ее стенах в пять рядов размещены 332 поясных портрета героев Отечественной войны 1812 г. Они были написаны английским художником Дж. Доу при участии русских живописцев А.В. Полякова и В.А. Голике. На парадных портретах изображены фельдмаршалы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай де Толли, великий князь Константин Павлович и английский герцог Артур Веллингтон. В торце галереи расположены конные портреты Александра I, короля Пруссии Фридриха Вильгельма III и императора Австрии Франца I.
© РИА Новости / СамойловПерейти в фотобанкКоллекция Эрмитажа насчитывает около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры (3 106 071 экспонат на 1 января 2013 года). В ее составе – живопись, графика, скульптура, предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материл.
Коллекция Эрмитажа насчитывает около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры (3 106 071 экспонат на 1 января 2013 года). В ее составе – живопись, графика, скульптура, предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материл.
Скульптуры на крыше Государственного Эрмитажа.