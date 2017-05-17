В Эрмитаже в июне выставят уникальную экспозицию из Музея Египта в Турине

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 17 мая — РИА Новости. Уникальная экспозиция из коллекции Египетского музея в Турине будет выставлена в Государственном Эрмитаже в июне текущего года, сообщается в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Паоло Джентилони.

"В июне текущего года в Государственном Эрмитаже начнет работу уникальная экспозиция из коллекции исторических артефактов туринского Музея Египта", — говорится в материалах.

Также отмечается, что в 2018 году в Италии пройдут "Русские сезоны", в рамках которых выступят ведущие театральные и концертные коллективы, а крупным культурным событием осени станут Дни Москвы в Милане, Генуе, Венеции.