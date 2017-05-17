Кого любят Канны: самые обласканные участники конкурса этого года

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Павел Гайков. Во Франции открывается юбилейный, 70-й Каннский кинофестиваль. Определять фаворитов смотра до его начала — дело бессмысленное и неблагодарное. Тем более что выбор жюри последних лет чаще удивлял, а то и разочаровывал критиков и гостей. Но так уж получилось, что у Каннского фестиваля есть свои любимчики — режиссеры и актеры, которые регулярно попадают в основную конкурсную программу и чаще других получают призы.

В этом году в основном конкурсе представлены только опытные режиссеры, большинство из которых участвуют в фестивале не первый раз. Так что имеет смысл присмотреться, к кому из них Канны бывают особенно благосклонны и чьи фильмы здесь редко остаются без наград.

1. Михаэль Ханеке.

Есть всего семь режиссеров, которым удавалось стать дважды обладателем главной награды Канн, "Золотой пальмовой ветви". И один из них участвует в конкурсе этого года.

75-летний мастер психологической драмы австриец Михаэль Ханеке вступил в почетный клуб двукратных совсем недавно с фильмами "Белая лента" (2009) и "Любовь" (2012). До этого он получил гран-при жюри за "Пианистку" и награду лучшему режиссеру за фильм "Скрытое".

Сюжет его нового фильма "Хеппи-энд" касается традиционно актуальной темы взаимоотношений "коренных" европейцев и иммигрантов. В нем Ханеке вновь работает с актерами-патриархами европейского кино, которые уже приносили ему удачу в Каннах. У Изабель Юппер есть две награды фестиваля за лучшую женскую роль, в том числе за фильм Ханеке "Пианистка". Жан-Луи Трентиньян персонально награждался в Каннах еще в 1969 году.

По всем приметам "Хеппи-энд" выглядит одним из главных претендентов на награды, но едва ли жюри во главе с Педро Альмадоваром отважится вручить Ханеке третью "Золотую пальмовую ветвь" за последние восемь лет. Тем более что такой чести в истории фестиваля не удостаивался еще ни один режиссер. В тоже время среди участников этого года немало тех, кто уже не раз безуспешно претендовал на награду: в их числе, например, Франсуа Озон, Мишель Хазанавичюс, Хон Сан-Су и Сергей Лозница.

2. Жак Дуайон

Плодовитый 73-летний французский режиссер Жак Дуайон, бывший муж Джейн Биркин, — еще один ветеран Канн. Дуайоном восторгался еще Франсуа Трюффо, а свой первый фильм он снял в начале 70-х в компании культового режиссера "новой волны" Алена Рене и сценариста Жебе, одного из основателей "Шарли Эбдо". Впервые Дуайон участвовал в основном конкурсе Канн в 1979 году и получил "Премию молодежного кино". С тех пор он приезжал в сюда не раз, и в 2004-м был назван здесь французским кинематографистом года.

Новый фильм Дуайона "Роден", рассказывающий историю запутанных и трагических отношений знаменитого скульптора и его молодой ученицы Камиллы Клодель, – один из четырех французских фильмов в конкурсе, а Канны нередко отмечают соотечественников. В последний раз французский фильм получал "Золотую пальмовую ветвь" в позапрошлом году — это был "Дипан" Жака Одиара.

3. Наоми Кавасэ

Японка Наоми Кавасэ участвует в основном конкурсе Канн уже в пятый раз. В 1997-м здесь был отмечен наградой ее дебют, драма "Сузаку", десять лет спустя Гран-при фестиваля достался картине "Траурный лес". Кавасэ выпускает фильмы почти каждый год, и они всегда участвуют в конкурсах престижных мировых фестивалей и получают призы.

Ее работы и правда соответствуют представлениям зрителей о фестивальном кино: в основном это спокойные, неторопливые, атмосферные драмы с внешне не самыми примечательными героями, которые пытаются разобраться в себе, друг друге и окружающем их мире. В России ее фильмы пользуются популярностью у любителей романтичного и философского азиатского кино.

4. Йоргос Лантимос

43-летний Йоргос Лантимос — главное кинооткрытие Греции последних лет. В 2009-м его картина "Клык" победила в каннской программе "Особый взгляд", а наделавший много шума два года назад "Лобстер" с Колином Фарреллом в главной роли получил приз жюри. Фаррелл отметился и в новой работе Лантимоса "Убийство священного оленя", где его партнером стала Николь Кидман. Интересно, что этот же актерский дуэт фигурирует и в еще одном фильме — участнике конкурса — "Роковом искушении" Софии Копполы.

© Фото : предоставлено организаторами Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма "Альпы" (Alps), режиссер Йоргос Лантимос (Yorgos Lanthimos) © Фото : предоставлено организаторами Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма "Альпы" (Alps), режиссер Йоргос Лантимос (Yorgos Lanthimos)

Свежие, парадоксальные, антиутопические истории Лантимоса служат материалом для исследования человеческой природы и пользуются вниманием не только фестивальных зрителей. "Лобстер", например, был номинирован на "Оскар" и успешно выступил в мировом прокате. "Странное кино со звездами" — так характеризуют формулу успеха Лантимоса журналисты, и его новый фильм внешне повторяет ее. По данным СМИ, "Убийство священного оленя" находится на первом месте в рейтинге ожидания французских критиков.

5. Андрей Звягинцев

Андрей Звягинцев — один из самых титулованных режиссеров своего поколения и самый успешный на западе российский режиссер авторского кино. Каждый его фильм отмечен значимыми мировыми наградами.

Его дебютное "Возвращение" победило на фестивале в Венеции. За роль в "Изгнании" в Каннах был награжден актер Константин Лавроненко. "Елена" участвовала в каннском конкурсе "Особый взгляд" и была удостоена приза жюри. "Левиафан" взял в Каннах награду за лучший сценарий, а позже был отмечен "Золотым глобусом" и номинацией на "Оскар". Фильмы Звягинцева регулярно выходят в мировой прокат и пользуются огромным спросом у международной аудитории.

"Нелюбовь" будет показана в конкурсе первой, и в случае успеха в Каннах поможет закрепить за Звягинцевым звание одного из самых талантливых кинолетописцев своего времени.