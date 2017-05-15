Путин считает, что Киев неспособен проводить Евровидение

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин считает, что Россия поступила правильно, отказавшись участвовать в Евровидении-2017. По мнению президента, украинские власти не способны проводить мероприятия такого уровня.

Финал европейского музыкального конкурса прошел в Киеве в минувшую субботу. Победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих").

Россия не принимала участия в конкурсе, так как украинские спецслужбы запретили Юлии Самойловой въезд в страну из-за выступления в Крыму. После решения СБУ Первый канал отказался даже транслировать Евровидение-2017.

Правильное решение

По словам Путина, те, кто хотел посмотреть Евровидение, смогли наблюдать за конкурсом в интернете.

Скандалы конкурса

"А то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие — думаю, что поступили правильно. Потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия подобного рода", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Скандалов на Евровидении-2017 хватало и без отстранения российской участницы. Во время финала молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену и снял штаны во время выступления победительницы прошлогоднего Евровидения Джамалы.

Когда хулигана задержали, выяснилось, что им оказался украинский пранкер Виталий Седюк, известный своими выходками на разных светских мероприятиях. Сейчас ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что выходка Седюка не испортила "впечатление от праздника".

"Всегда найдется кто-то, кто выскочит и что-то покажет, считая, что это — свобода. Я считаю, что очень плохо, когда люди таким способом находят возможность самовыражаться, 200 миллионов смотрят Украину, десятки тысяч людей, включая волонтеров, приложили сверхусилия не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру. И тут влезает одна, извините за слово, "задница", которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины", — заявил Порошенко.

Во время оглашения результатов зрительского голосования и вовсе прозвучали высказывания, которые в ряде стран считаются более чем спорными. Литовская телеведущая Эгл Догелейт произнесла первую часть лозунга украинских националистов.

После традиционного приветствия она отметила, что не забудет сказать: "Слава Украине". В ответ ведущие церемонии крикнули: "Героям слава", а зал начал аплодировать.

Начали считать деньги

Еще до финала украинские власти озаботились тем, как организаторы потратили выделенные на конкурс средства. В пятницу премьер-министр Владимир Гройсман пообещал поручить проверить расходование денег.

"Как только будет завершено "Евровидение", я лично обращусь ко всем контролирующим органам провести проверку закупок и всего остального. Если все эффективно, я пожму руку и поблагодарю, а если нет — то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность", — заявил премьер в эфире телеканала "112 Украина"

Он также заявил, что конкурс проходит без "неприятных сюрпризов".

"Мы поработали, и считаю, что есть результат, результат есть в том, что на сегодняшний день все проходит в штатном режиме", — добавил тогда Гройсман.

По данным украинских СМИ, Киев потратил потратила на проведение Евровидения 870 миллионов гривен (около двух миллиардов рублей). Портал "Вести" сравнил эту сумму с дотациями государственным угольным шахтам страны в 2017 году.

"Вести" отмечают, что на маскировку недостроя вблизи места проведения конкурса власти потратили пять миллионов гривен (около 11 миллионов рублей), задрапировав его белым полотном. Однако эти меры в итоге оказались бесполезными, так как ткань разлезлась после первого же дождя.

Россия готовится к Евровидению-2018

Ранее российский оргкомитет Евровидения сообщил, что Юлия Самойлова примет участие в следующем году, который, как выяснилось на выходных, пройдет в Португалии.

При этом в ближайшее время Европейский вещательный союз (EBU) должен принять решение о санкциях к Киеву и Москве — по мнению организаторов конкурса в скандале вокруг участия Самойловое виноваты обе стороны.

По словам главы оргкомитета Евровидения Франка-Дитера Фрайлинга, украинские власти нарушили свое обязательство обеспечить выступление всех участниц, а представители России не присутствовали на обязательных встречах в начале года в Киеве, что также является нарушением правил.

Устав Евровидения предусматривает различные варианты санкций — от штрафа и лишения спонсорской поддержки EBU до отстранения страны от конкурса на срок до трех лет.

Сама Самойлова порадовалась победе португальца Собрала.

"Я очень рада, что выиграла Португалия. Сальвадор Собрал, ты великолепен! Волшебный голос и бесспорная победа", — сказала певица в видео, размещенном на ее странице в Instagram.