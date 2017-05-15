Жюри "Кинотавра" возглавит актер Евгений Миронов

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Актер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов возглавил жюри XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", который пройдет с 7 по 14 июня в Сочи, сообщает пресс-служба смотра в понедельник.
Фильмом открытия киносмотра станет "Холодное танго" Павла Чухрая, закроет фестиваль киноальманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян.
Крупнейший российский открытый кинофестиваль проводится в Сочи с 1991 года, его организовал продюсер Марк Рудинштейн. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский. В 2016 году, объявленным официально Годом российского кино, для рассмотрения отборочной комиссией в основной конкурс фестиваля было подано 75 полнометражных и 380 короткометражных картин.