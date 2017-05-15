Жюри "Кинотавра" возглавит актер Евгений Миронов

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Актер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов возглавил жюри XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", который пройдет с 7 по 14 июня в Сочи, сообщает пресс-служба смотра в понедельник.

По данным пресс-службы, в жюри так же вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Александр Велединский, сценарист Александр Родионов, продюсер Игорь Мишин, оператор Игорь Гринякин, киновед Нэнси Конди.

Фильмом открытия киносмотра станет "Холодное танго" Павла Чухрая, закроет фестиваль киноальманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян.

Крупнейший российский открытый кинофестиваль проводится в Сочи с 1991 года, его организовал продюсер Марк Рудинштейн. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский. В 2016 году, объявленным официально Годом российского кино, для рассмотрения отборочной комиссией в основной конкурс фестиваля было подано 75 полнометражных и 380 короткометражных картин.