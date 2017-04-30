От Гамлета до Чайковского: как Меньшиков преобразил Театр Ермоловой

МОСКВА, 27 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. Олег Меньшиков отмечает пятилетие своего руководства Московским театром им. М.Н. Ермоловой — он был назначен на должность художественного руководителя театра в апреле 2012 года.

С тех пор одна из старейших площадок в центре Москвы обзавелась Новой сценой и практически полностью обновила репертуар. Преображение театра за эти пять лет — в его самых громких премьерах.

"Чайковский"

© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой Спектакль "Чайковский" в театре им. Ермоловой © Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой Спектакль "Чайковский" в театре им. Ермоловой

"Чайковский" — новая постановка этого сезона. Спектакль по киносценарию Юрия Арабова основан на реальных событиях наименее изученного периода жизни великого композитора. Зрители наблюдают Чайковского в переломный момент после провала премьеры "Лебединого озера". Композитор пытается укрыться от внимания общественности, критиков и влюбленной супруги в имении сестры на Украине. Конечно, постановку нельзя воспринимать как биографическую, это скорее размышления о том, как трудно принять свой талант и как нелегко с ним жить.

"Ранчо"

© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой Спектакль "Ранчо" в театре им. Ермоловой © Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой Спектакль "Ранчо" в театре им. Ермоловой

Сценическую редакцию знаменитой повести Джона Стейнбека "О мышах и людях" на Новой сцене Театра Ермоловой осуществил молодой режиссер Григорий Южаков. Премьера состоялась только в прошлом месяце, но спектакль уже получил множество положительных отзывов. История странной парочки друзей, скитающихся по Америке в поисках работы в годы Великой депрессии, трогает зрителей и сегодня.

"Гамлет"

© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой Спектакль "Гамлет" в театре им. Ермоловой © Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой Спектакль "Гамлет" в театре им. Ермоловой

Какой же театр без Шекспира. Режиссер постановки "Гамлета" в Театре Ермоловой Валерий Саркисов говорит, что идея построить спектакль вокруг молодого актера Александра Петрова пришла ему и Олегу Меньшикову одновременно. Это уже не история о мести за отца, а процесс становления — превращения мальчика в мужчину под давлением обстоятельств. Постановка идет с 2013 года и с каждым сезоном развивается на глазах у зрителей, ведь актеры растут вместе со своими героями.

"1900"

© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой Спектакль "1900" в театре им. Ермоловой © Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой Спектакль "1900" в театре им. Ермоловой

Олег Меньшиков не только привел в свой новый сценический дом молодых талантливых актеров и режиссеров, но и перенес на его сцену свои постановки. Премьера моноспектакля "1900" состоялась еще в 2008 году и теперь с успехом идет в Театре Ермоловой. Это история о гениальном пианисте, который родился на океанском лайнере "Вирджиния" и ни разу не сходил на сушу. Этот спектакль для тех, кто любит актерский театр, ведь блестящая игра Меньшикова, его искренность и самоотдача никого не оставят равнодушным.

"Игроки"

© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой Спектакль "Игроки" в театре им. Ермоловой © Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой Спектакль "Игроки" в театре им. Ермоловой

Еще одна прошедшая проверку временем постановка Олега Меньшикова — "Игроки". Премьера спектакля по одноименной комедии Николая Гоголя состоялась в 2002 году, и теперь эксцентрическая история о мошенниках стала одним из хитов Театра Ермоловой. Дерзкий, веселый, полный живой музыки, этот спектакль заражает зрительный зал атмосферой драйва и хорошего настроения.

"Самая большая маленькая драма"

© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой Спектакль "Самая большая маленькая драма" в театре им. Ермоловой © Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой Спектакль "Самая большая маленькая драма" в театре им. Ермоловой

Привнося новое, нельзя забывать о традициях. Первой премьерой театра под руководством Олега Меньшикова стал спектакль "Самая большая маленькая драма", роли в котором сыграли мэтры — Владимир Андреев и приглашенный из театра "Современник" Валентин Гафт. В апреле 2012 года именно Андреев, многие годы руководивший Театром Ермоловой, впервые в театральной жизни столицы добровольно передал свои полномочия Олегу Меньшикову.

"Самая большая маленькая драма" — история двух одиноких стариков, комика и его суфлера, отдавших сцене всю жизнь. На одну ночь они меняются ролями, чтобы спорить, вспоминать, грустить и размышлять о служении Театру.

"Счастливчики"

© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой Спектакль "Счастливчики" в театре им. Ермоловой © Фото предоставлено пресс-службой театра им. Ермоловой Спектакль "Счастливчики" в театре им. Ермоловой

Новый репертуар театра не только отдает дань старшему поколению зрителей и актеров, но и ищет подход к молодой аудитории. Прошлогодняя премьера, спектакль "Счастливчики" в постановке Олега Меньшикова посвящается сегодняшним 20-летним. Пьеса австрийского драматурга Констанции Денниг — новый материал для российского театра. Действие происходит в 2076 году, когда все граждане планеты, достигшие 80-летия, обязаны пройти тест, чтобы доказать, что они еще достойны жить. Из этого испытания делается грандиозное шоу, которое транслируют по всему миру. Авторы спектакля предлагают зрителям почувствовать себя участниками эксперимента, задуматься о будущем, ведь всем нам когда-нибудь будет восемьдесят.



