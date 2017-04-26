В Махачкале откроется парк народных промыслов "Город мастеров" в ноябре

МАХАЧКАЛА, 26 апр — РИА Новости. Одна из аллей Махачкалы станет парком народных художественных промыслов Дагестана — "Город мастеров", парк будет открыт в ноябре этого года к 160-летию Махачкалы, сообщает региональное министерство по туризму и народным художественным промыслам.

Минтуризма Дагестана разработало проект "Город мастеров", который предполагает усовершенствование центра народных художественных промыслов, расположенного на проспекте Шамиля, дом 42, и благоустройство прилегающей аллеи.

Парк станет торгово-развлекательным центром для туристов и жителей республики, где будут работать мастерские и торговые точки с выставкой-продажей национальной одежды, кухни, утвари, мебели, сувениров. Цель проекта — возродить и сохранить народные художественные промыслы Дагестана, популяризировать декоративно-прикладное искусство республики, ее традиции, обычаи и культурное наследие.

В рамках проекта будут построены входная арка, стилизованная оборонительная башня, фонтан, зоны для ремесленников, которые будут проводить мастер-классы и демонстрировать продукцию народных промыслов, и т.д.

"Выставка "Художественная керамика Дагестан", которая открылась на днях в центре народных художественных промыслов, показала большой интерес горожан к мероприятиям, связанным с пропагандой национальных ремесел, проводимых на открытом воздухе. Потому реализация проекта "Город мастеров" имеет немаловажное значение в организации досуга махачкалинцев. Ведь благоустроенная аллея будет не только комфортной зоной отдыха, здесь каждый сможет принять участие в мастер-классе по изготовлению тех или иных ремесленных изделий, приобрести сувенир на память", — цитирует пресс-служба министра по туризму и народным художественным промыслам республики Рабият Закавову.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы Гаджимурад Абдуразаков отметил, что специалисты изучат все технические характеристики обозначенной территории и определят на каком участке аллеи можно расположить тот или иной объект.