Клинт Иствуд снимет фильм о задержании террориста в поезде Thalys

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Американский актер, режиссер и продюсер Клинт Иствуд снимет картину об инциденте в скоростном поезде Thalys во Франции два года назад, когда военнослужащие США обезвредили предполагаемого террориста, пишет газета Guardian.

Новый фильм прославленного актера и режиссера будет основан на книге "15.17 в Париж: реальная история о террористе, поезде и трех американских героях" (The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes), которая рассказывает о том, как Спенсер Стоун, Энтони Сэдлер и Алек Скарлатос остановили вооруженного террориста в скоростном поезде Thalys, следовавшем из Амстердама в Париж.

Согласно информации интернет-журнала о телевидении и кино Deadline.com, сценарий на основе книги уже написала Дороти Блискал (Dorothy Blyskal). По данным издания, Иствуд планирует начать съемки картины в текущем году.

В августе 2015 года злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия в скоростном экспрессе Thalys, следовавшем из Амстердама в Париж через Брюссель. Пострадали три человека. Нападавшего удалось обезвредить пассажирам, среди которых были двое американских военных, один из которых получил огнестрельное ранение, второй — ножевое. Злоумышленником оказался 26-летний выходец из Марокко Айoуб эль-Кахззани. Следствие не исключает его связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).