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Культура

Молода и прекрасна: какие требования предъявляют к cтюардессам в мире

17:1219.04.2017
(обновлено: 17:42 19.04.2017)
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© AFP 2017 / Toshifumi KitamuraБортпроводники авиакомпании Air Asia в аэропорту НаритаБортпроводники авиакомпании Air Asia в аэропорту Нарита
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Анна Михайлова. Белоснежная улыбка, приятный голос и идеальная фигура — современные стюардессы во многом напоминают моделей. Накануне Тушинский суд Москвы отклонил иск сотрудницы "Аэрофлота" о признании дискриминационными требования к размеру одежды бортпроводников. Таким образом, внутренние предписания авиаперевозчика, регулирующие "габариты" персонала, признаны законными.

Аргументы "Аэрофлота" просты: рабочее пространство стюардессы внутри самолета очень ограниченно, и, чтобы не мешать коллегам и пассажирам, она должна быть определенного телосложения. Кроме того, чем больше вес проводника, тем больше расход топлива. Кому-то такие критерии могут показаться обидными, но это далеко не самые строгие требования, которые применяют мировые авиакомпании.

© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкСтюардессы у стенда авиакомпании "Аэрофлот" на национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации - NAIS 2017 в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
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Стюардессы у стенда авиакомпании "Аэрофлот" на национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации - NAIS 2017 в Москве

Однозначного ответа на вопрос, до какого возраста можно работать бортпроводником, нет, так как в некоторых странах, например в Великобритании, авиакомпаниям запрещено вводить возрастные ограничения при приеме на работу. В среднем на европейских авиалиниях резюме принимаются от претендентов в возрасте от 18 до 56 лет. Бывают, правда, и исключения. В 2015 году британский перевозчик Virgin Atlantic нанял 59-летнюю бабушку, имеющую 11 внуков, которая всю жизнь мечтала быть стюардессой.

Однако американские авиалинии не так либеральны в этом вопросе. Так, крупнейший авиаперевозчик в США — Delta Air Lines — нанимает стюардесс не старше 25 лет, ростом не менее 165 сантиметров и весящих не более 65 килограммов. Попытки обмануть потенциального работодателя могут закончиться конфузом — на собеседовании кандидатов взвешивают и измеряют.

© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкСтюардессы авиакомпании "Вим Авиа" в самолете Boeing 757-200, который 2 декабря 2015 года отправляется в первый рейс по маршруту Владивосток - Москва
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Стюардессы авиакомпании "Вим Авиа" в самолете Boeing 757-200, который 2 декабря 2015 года отправляется в первый рейс по маршруту Владивосток - Москва

Вообще, требование к весу — одно из самых распространенных при приеме на работу в зарубежных авиакомпаниях. Идеальный кандидат должен иметь индекс массы тела в среднем от 18 до 25. Чтобы рассчитать, соответствуют ли ваши пропорции этой формуле, дважды разделите свой вес на рост в метрах.

В позапрошлом году компания Air India выпустила предупреждение 600 сотрудникам из 3500 о необходимости сбросить вес в течение полугода, если они хотят сохранить работу. При этом нормальным для женщин, по мнению авиаперевозчика, признавался индекс массы тела от 18 до 22.

© AFP 2017 / Greg WoodСтюардессы авиакомпании Emirates на пресс-конференции в аэропорту Сиднея
© AFP 2017 / Greg Wood
Стюардессы авиакомпании Emirates на пресс-конференции в аэропорту Сиднея

Для простоты многие авиакомпании просто вводят ограничения по размеру одежды — не больше российского 44-46-го, но существуют и более детальные требования. Например, у французской компании Aigle Azur строгие требования к объему бедер бортпроводниц — до 100 сантиметров. В китайскую China Southern Airlines не берут владельцев обуви больше 36-го размера.

А популярная авиалиния Объединенных Арабских Эмиратов Emirates придает особое значение размеру груди бортпроводниц. Он не должен превышать 75С. Однако нельзя сказать, что этого авиаперевозчика интересует исключительно внешность сотрудниц. Стюардессы Emirates также должны отлично знать историю своей страны. Видимо, из этих соображений туда нанимают только тех, кто родился в ОАЭ.

Что касается роста, то тут разброс более демократичный — от 157 до 188 сантиметров. Самое главное, чтобы бортпроводник без труда дотягивался до полки над сидением пассажира и мог достать оттуда багаж весом до 10 килограммов.

© AFP 2017 / Karim Jaafar/Al-Watan DohaСтюардессы авиакомпании Qatar Airways в самолете Airbus A350XWB в международном аэропорту Дохи
© AFP 2017 / Karim Jaafar/Al-Watan Doha
Стюардессы авиакомпании Qatar Airways в самолете Airbus A350XWB в международном аэропорту Дохи

Еще один важный анатомический аспект — идеальная улыбка. У большинства зарубежных авиакомпаний есть особые требования к гигиене рта, ровным зубам, отсутствию цветных коронок, брекетов и прочих инородных элементов, включая пирсинг. Серьги в "неположенных местах" вообще являются распространенным табу, наряду с татуировками (даже там, где их никто, кроме вас, не видит), шрамами, родимыми пятнами и длинными ногтями.

Под запрет нередко попадают и обычные ювелирные украшения. Так, в печально известной американской авиалинии United Airlines бортпроводникам нельзя носить больше четырех колец (по два на руку). Другая американская компания — лоукостер JetBlue — предостерегает стюардесс от любых аксессуаров, которые "не подходят к униформе".

© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкСтоянка самолетов у здания нового аэровокзала "Бугульма" в Бугульминском районе Татарстана
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Стоянка самолетов у здания нового аэровокзала "Бугульма" в Бугульминском районе Татарстана

Не обходят вниманием и волосяной покров. Помимо очевидного запрета на вызывающие прически вроде фиолетового ирокеза или дредов, авиакомпании четко прописывают, как должна выглядеть голова бортпроводника. В British Airways нельзя иметь волосы ниже плеч. Компания United Airlines запрещает стюардам носить усы и бороды. Там же существует необычный запрет мужчинам пользоваться средствами макияжа.

В то же время стюардесс обязывают красить губы помадой или блеском. Аmerican Airlines, в свою очередь, предписывает бортпроводникам следить за волосами в носу и ушах.

© REUTERS / AirAsia/Handout via Reuters Ричард Брэнсон в качестве стюардессы авиаперевозчика AirAsia
© REUTERS / AirAsia/Handout via Reuters
Ричард Брэнсон в качестве стюардессы авиаперевозчика AirAsia

Сотрудники авиалиний не только не хозяева своей коже, волосам и ногтям, но даже личной жизни. Во многих компаниях, например в немецкой Lufthansa, индийской Jet Airways или английской British Airways, к стюардессам предъявляются требования не состоять в браке и не иметь детей.

Самолет авиакомпании Аэрофлот совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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С одной стороны, это обусловлено заботой о гипотетической семье. Ведь работа бортпроводника опасна, и авиакомпании не хотят брать на себя ответственность за детей, которые в случае крушения самолета останутся сиротами. К тому же из-за постоянных перелетов у стюардесс остается не так много времени на семью. И все же многие находят эти требования дискриминационными, отмечая, что человек сам вправе расставлять приоритеты.

Постепенно под давлением общественности строгие правила авиалиний меняются. Так, в 2015 году престижная Qatar Airways оказалась в центре скандала с увольнением стюардесс, которые забеременели или вышли замуж до истечения пяти лет работы в компании. После того как политику авиаперевозчика осудила Международная организация труда под эгидой ООН, ограничения были отменены.

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