Жизнь — веселый карнавал: история шамана, которого любят звезды шоу-бизнеса

Наталья Паскаренко работает в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу. Один из ее последних проектов посвящен жизни шамана Николая из Нарьян-Мара. Среди клиентов северного мистика — политики и звезды шоу-бизнеса.

Наталья увлекается фотографией с детства, но профессионально занялась ей четыре года назад. Среди ее работ — проект о жизни деревни, снятый в рамках летней школы "Русского репортера". Сейчас она работает над серией снимков о жизни пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга.

© Фото: Наталья Паскаренко Деревня Юркино

По словам Натальи, она мечтала попасть на Север, и когда ей предоставилась эта возможность, то долго готовилась и выбирала тему будущего фотопроекта.

"Изначально я хотела сделать проект про отношение жителей Нарьян-Мара ко всяким мистическим вещам, может быть, к местам силы. Но, к сожалению, большого количества знаковых мест не нашлось. Потом я познакомилась с Колей и поняла, что ему стоит посвятить отдельный рассказ", — говорит Наталья.

© Фото: Наталья Паскаренко Шаман Николай

Наталья провела с шаманом несколько дней — она сопровождала его на работе и в его свободное время.

"Николай в городе — медийная личность, поэтому он легко пошел со мной на контакт. Но сначала это было шоу — он оделся в яркие одежды, шаманил, варил суп из оленины, бил в бубен. У него есть рабочий день: Николай встает с утра, переодевается в свою "форму" и встречает гостей туристического центра, в котором живет", — рассказывает Наталья.

© Фото: Наталья Паскаренко Шаман Николай

"У него много забот: встретить посетителей, приготовить дрова, затопить чум, а в перерывах давать советы и предсказания, — продолжает Наталья. — Он говорит, что для него не существует времени, и добавляет, что предпочитает оставаться в прошлом и жить памятью своих предыдущих воплощений".

© Фото: Наталья Паскаренко Шаман Николай

По словам Натальи, его история — миф. По легенде, которую транслирует руководство туристического центра, Николаю пришло видение свыше о том, что он шаман. Но есть более материалистичная версия, которой делятся люди, знавшие Николая еще по "прошлой жизни". Это человек из детского дома, у него нет родителей. В момент раскрутки туристического бизнеса на Севере он "попал в струю": стал работать на человека, который владеет этим центром. Есть ли толика правды в этих двух версиях, неизвестно.

© Фото: Наталья Паскаренко Шаман Николай

Сам он говорит, что энергию для магических дел черпает у высших сил. "Есть верховный бог — Нум, есть Ханук — китайский бог, есть Иисус Христос — московский бог, а есть Бог Моря, он мне и помогает", — считает он.

© Фото: Наталья Паскаренко Шаман Николай

"Чем больше общаешься с шаманом, тем меньше понимаешь — реально ли он обладает способностями, либо это игра. Но точно могу сказать: Николай очень эрудированный человек, он хорошо говорит, разбирается в психологии, у него есть харизма. С другой стороны, он произвел на меня впечатление человека глубоко несчастного. Николай одинок в своем карнавале. Он много пьет. Есть в нем некая горечь, возможно, из-за отсутствия рядом людей, перед которыми можно открыться, что-то рассказать. Его не воспринимают всерьез", — поведала Наталья.

© Фото: Наталья Паскаренко Шаман Николай

"Мне он тоже сделал предсказание. Но я пока не воспользовалась его советом. Николай рекомендовал переехать в маленький город, там я якобы всего достигну. Еще он сказал: "Рыба не та, которая плывет, а та, которая может залечь на дно и ждать". Эти слова я часто вспоминаю. Иногда бывает, что хочется всего и сразу, и тогда слова Коли всплывают в голове, — говорит она. — Думаю, да, лучше переждать, он прав".

© Фото: Наталья Паскаренко Шаман Николай

"При мне к Николаю приехала дама в дорогой шубе на такси. Было видно, что они с шаманом встретились не в первый раз. Она консультировалась с ним — что-то про долги и сестру. Для меня это стало показателем того, что люди прислушиваются к его советам, — пояснила Наталья. — Видимо, сбывалось или помогало. Но его предсказания — это общие формулировки философского толка, которые бывает сложно понять. Наверное, здесь действует правило: каждому воздастся по его вере".