Россию могут отстранить от "Евровидения-2018"

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Европейский вещательный союз (ЕВС) рассмотрит возможность отстранения России от песенного конкурса "Евровидение" в 2018 году, сообщили в организации порталу "Лента.ру".

В ЕВС отметили, что сейчас приоритетом является само шоу. "Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия", — добавили в организации.

Ранее 13 апреля Первый канал заявил, что не считает возможным показывать "Евровидение-2017" из-за ситуации с российской участницей Юлией Самойловой. Согласно правилам "Евровидения", к участию в следующем конкурсе допускаются только страны, транслировавшие шоу в прямом эфире.

В ЕВС подтвердили, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году. В организации также осудили решение киевских властей запретить Самойловой въезд на Украину и отметили, что оно подрывает неполитический характер конкурса.

Ранее Служба безопасности Украины на три года запретила Самойловой въезд на территорию страны. Поводом для запрета стало выступление певицы в Крыму.