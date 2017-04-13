Первый канал не будет транслировать Евровидение

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. "Первый канал" отказался транслировать "Евровидение-2017" из-за ситуации с российской участницей конкурса Юлией Самойловой, сообщается на сайте телеканала.

"Первый канал считает отказ украинской стороны (во въезде Самойловой — ред.) абсолютно необоснованным", — говорится в сообщении. По мнению представителей Первого, причина заключается в том, что украинская сторона хочет политизировать конкурс, который на протяжении всей 62-летней истории объединял людей.

Европейский вещательный союз уведомил Первый канал о том, что не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе Самойловой и еще раз предложил заменить конкурсанта либо организовать удаленное выступление певицы.

"Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез в правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться", — сообщает телеканал.

В этой ситуации Первый канал не считает возможным транслировать Евровидение-2017, говорится в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз (EBU) предложил устроить спутниковую трансляцию выступления российской участницы, однако Первый канал не пошел на эти условия. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе Евровидение другого представителя от России, не имеющего проблем с украинским законодательством.